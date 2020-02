FC Nantes - PSG (1-2) : Riolo critique sévèrement Kylian Mbappé

Daniel Riolo a jugé la prestation de Kylian Mbappé lors du match qui a opposé le PSG au FC Nantes (2-1) à la Beaujoire, mardi soir. Le chroniqueur avoue qu’il n’a pas aimé le jeu et l'été d'esprit de l’attaquant parisien.

Kylian Mbappé a fait de mauvais choix à Nantes selon Riolo

Le PSG a certes pris les trois points contre le FC Nantes, mais Daniel Riolo a trouvé Kylian Mbappé trop suffisant, égoïste et inefficace. Mais le meilleur buteur du Paris Saint-Germain n’a pas été le seul mis en cause. Le consultant de RMC Sport a également critiqué Angel Di Maria, Mauro Icardi et Pablo Sarabia.

« J’ai envie de souligner les matches moyens des joueurs offensifs même si les attitudes sont bonnes dans le pressing et le contre-pressing », a précisé le journaliste sportif sur la radio, d’entrée. « Di Maria a été moyen, Icardi on ne le voit plus, Sarabia a tout raté dans les intentions même s’il est bon dans l’activité… », a-t-il commenté, avant de juger l’attaquant du PSG natif de Bondy.

« Kylian Mbappé rate à peu près tout ce qu’il entreprend. Il y a un bon débordement sur le premier but, mais pour le reste il fait des mauvais choix. Il tire dans des angles… », a fait remarquer Daniel Riolo. Le confrère a conclu son analyse sur un gros tacle à l’ancien Monégasque. Mais pas sur la polémique avec Thomas Tuchel.

Kylian Mbappé peut-il marquer depuis son garage ?

« On sait que tu veux marquer, la prochaine fois tire depuis ton garage, tu verras si tu marques ! Ça fait plusieurs matchs que Kylian Mbappé n’est pas à la hauteur de ce qu’on peut attendre de lui », a-t-il martelé. À noter que Kylian Mbappé a été le passeur décisif sur le but d'Angel Di Maria attribué finalement à Mauro Icardi pour avoir touché le ballon.

Rappelons que Thilo Kehrer a été l'auteur du deuxième but du PSG (2-0, 57e) et que Moses Simon a réduit le score pour le FC Nantes (2-1, 68e), suite à une boulette de Presnel Kimpembe.