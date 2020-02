Angers SCO : Mise au point du club sur l'affaire Saïd Chabane

Le président d’ Angers SCO, Saïd Chabane est accusé d’agressions sexuelles sur une employée du club et il a été placé en garde en vue. Et face aux commentaires qui découlent de cette affaire, le club a réagi via un communiqué officiel.

Angers SCO : Saïd Chabane déterminé à prouver son innocence

Suite à la plainte d'une salariée d’Angers SCO, Saïd Chabane le président a été placé en garde à vue, selon RMC. Et pour faire connaitre sa position dans cette affaire où la culpabilité du dirigeant n'est pour l’heure pas encore établie, le SCO a publié un communiqué officiel.

La direction "d'Angers SCO confirme que le président Saïd Chabane s’est rendu le mercredi 5 février dans les locaux des services de police d’Angers". Il répondait ainsi "à une convocation reçue fin janvier". Comme le prévoit le code de procédure, le dirigeant angevin est "entendu sous le régime de la garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte par le procureur d’Angers à la suite de la plainte d’une salariée du club".

Le franco-algérien "Saïd Chabane conteste formellement toutes les allégations portées contre lui et apportera à la Justice tous les éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur." Comme le dit le communiqué du club, il est "déterminé à faire reconnaître son innocence, il est confiant dans l’issue de l’enquête à laquelle il coopère totalement."

La direction du club "regrette" pour sa part des "fuites d’informations parcellaires et orientées". Mais selon cette même communication, "les équipes et les joueurs restent totalement mobilisés dans l’atteinte des objectifs du SCO ».

À noter que Saïd Chabane est le président d'Angers SCO depuis 2011. Battu par l'AS Monaco mardi, l'équipe entrainée par Stéphane Moulin est 13e de Ligue 1 avec 30 points.