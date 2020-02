Premier League : gros changement concernant le mercato estival

Les clubs de la Premier League vont se réunir cette semaine afin de prendre une décision sur le mercato estival. La date de clôture du mercato pourrait de nouveau changer.

La date de clôture du mercato en Premier League

Les clubs de Premier League se prononceront cette semaine sur la possibilité de changer de nouveau la date de clôture du mercato d'été. Ils vont statuer sur la possibilité de repousser à la fin du mois d'août la date limite des transferts.

Pour rappel, en 2018, les clubs du championnat anglais avaient voté en faveur d'un report de la date de clôture des transferts à la veille du début de la saison 2018, au lieu de s'en tenir à la date limite du 21 août comme les années précédentes. Toutefois, cette situation n'a pas été bénéfique aux clubs anglais qui devaient se battre afin de garder leurs joueurs ciblés par les autres équipes d'Europe qui avaient toujours le droit de recruter jusqu'au 31 août.

Le Brexit est l'une des raisons de ce changement en Grande-Bretagne

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters a expliqué comment le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pourrait avoir un impact sur une éventuelle restructuration de la fenêtre de transfert d'été.

"Une des raisons est que le système d'immigration va changer et il se peut que ce soit la dernière fenêtre où la liberté de mouvement est possible, les clubs pourraient vouloir profiter d'une fenêtre plus longue pour s'assurer qu'ils en ont pleinement profité." Explique Richard Masters. "Il y a deux options. Soit ne pas changer, soit revenir à la fin du mois. Et il existe un autre modèle possible, qui est un modèle hybride dans lequel on repousse la date de clôture de la fenêtre de transfert, mais les clubs de Premier League ne font pas d'échanges entre eux. Les clubs vont prendre une décision eux-mêmes. Ils veulent prendre une décision plus tard dans la semaine." a conclu le directeur général de la Premier League, interviewé par Sky Sport.