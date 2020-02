OL - Amiens SC : Gaël Kakuta défie l’Olympique Lyonnais

Gaël Kakuta, milieu offensif d’ Amiens SC, se tient prêt à affronter l’ OL, au Groupama Stadium, ce mercredi 5 février (19h). Lors de la conférence de presse d’avant-match, il s’est montré optimiste.

Gaël Kakuta et Amiens peuvent-ils créer la surprise contre l' OL ?

L’ Amiens SC n’a plus gagné de match en Ligue 1 depuis trois mois. Le dernier succès de Gaël Kakuta et ses coéquipiers remonte au 2 novembre 2019. C’était face au Stade Brestois (1-0), lors de la 12e journée de Ligue 1. Le club Picard est donc sur une série très négative de 7 défaites et 3 matchs nuls en championnat. C’est donc logiquement qu’Amiens SC pointe à la 18e place de barragiste, avant d’affronter l’ OL ce mercredi.

Toutefois, Gaël Kakuta n’est pas désespéré, il préfère adopter une attitude positive. « On va essayer d’avancer pas à pas et rester positif. Le groupe est conscient de la situation et on fait le maximum pour en sortir », a-t-il déclaré dans des propos sur le site internet du club picard.

En effet, l’équipe du coach Luka Elsner a besoin d’un déclic pour repartir. Gaël Kakuta espère cette étincelle contre l’Olympique Lyonnais, lors de la 23e journée. « C’est un match de football, tout est faisable. On peut créer la surprise. Je pars dans un état d’esprit de gagner », a-t-il défié.

Amiens SC : Kakuta communique sa confiance à ses coéquipiers

Auteur d’un seul but en 18 matchs de championnat disputés, le joueur de 28 ans promet de tout donner, afin de sortir l’Amiens SC de la zone rouge. « Je suis prêt à jouer à droite, à gauche, dans l’axe, à donner le maximum pour aider mes coéquipiers. On commence à reprendre confiance et il faut foncer sans se prendre la tête. Je ne doute pas, je sais qu’on a les capacités pour se sortir de là », a-t-il rassuré.

L’Amiens SC compte 19 points, soit un seul de plus que le premier relégable, le Nîmes Olympique. Mais l’ancien joueur de Chelsea espère « le changement qui va faire que l’équipe ira beaucoup mieux ». Pour rappel, l' OL est 6e avec 32 points avant la réception des Amiénois. Le Sporting Club s'est renforcé cet hiver en recrutant Isaac Mbenza (23 ans) et le défenseur Ghanéen Nicholas Opoku (22 ans).