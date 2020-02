Stade Rennais : Olivier Létang relève la tête malgré le coup dur

Le Stade Rennais a été battu 0-1 par le LOSC, son adversaire pour la troisième place de Ligue 1, mais Olivier Létang, son président, ne désarme pas. L’ancien dirigeant du PSG continue de croire son équipe capable d’avancer vers ses objectifs malgré le coup dur de la défaite.

Olivier Létang en première ligne pour remotiver ses troupes

3e au classement de Ligue 1 Conforama, le Stade Rennais a laissé une chance à l’ OM de prendre le large dans la course à une qualification en Ligue des Champions. En cas de victoire lors du match Saint-Étienne - Marseille (à suivre en live sur Foot Sur 7) qui clôturera la 23e journée du championnat français, l’ OM comptera 6 points d’avance sur les Bretons, ce qui est tout sauf une bonne nouvelle. Tout en espérant une belle résistance de l’ Asse à l’ Olympique de Marseille, Olivier Létang affirme qu’il savait cette partie de la saison compliquée, ce qui n’enlève rien aux objectifs poursuivis par ses joueurs.

Le dirigeant rennais ne se sent même pas frustré pour l’occasion manquée par le Stade Rennais de rejoindre l’ Olympique de Marseille, même provisoirement, au nombre de points. Il a confié à Ouest-France : « On a toujours l’obsession et la volonté de gagner. Mais je ne sais pas si on peut parler de frustration, car je pense qu’on ne méritait pas de gagner. »

Il est vrai que les Rennais étaient moins bien dans cette rencontre contre le Losc. Ils ont été dominés dans la possession du ballon en plus d’avoir concédé 5 corners et 7 tirs, dont 2 cadrés. Avec aussi peu de réussite, il devient difficile d’espérer une victoire, malgré la faiblesse du score sur lequel s’est inclinée l’équipe.

Le président du Stade Rennais continue d’y croire

Malgré tout, Olivier Létang ne se résigne pas. Il a confié : « Notre discours n’a pas changé depuis hier, ce n’est pas un long fleuve tranquille, on savait que nos seize derniers matches de championnat n’allaient pas être simples, mais on reste sur la même position, à savoir jouer les matches pour les gagner.»

Avec un mot d’ordre aussi clairement donné par le premier responsable du club, les joueurs devraient eux aussi minimiser le coup d’arrêt pour repartir du bon pied face à Brest samedi.