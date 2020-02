Liga - Atletico Madrid : enfin une bonne nouvelle pour Simeone

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atletico Madrid, entrevoit enfin une sortie de crise. En effet, les Colchoneros ont enregistré le retour d'un renfort de poids.

Atletico Madrid : l'attaquant Espagnol Diego Costa est de retour

Diego Simeone et l'Atletico Madrid traversent une période compliquée. Le coach ne dispose pas de la totalité de son effectif car plusieurs joueurs sont blessés. Le dernier à s'être blessé est Alvaro Morata, sorti lors du derby de Madrid samedi. L'Atletico était déjà privé de Joao Felix et de Diego Costa lorsque Morata s'est blessé.

Ce mercredi, le technicien argentin a reçu une excellente nouvelle. En effet, après deux mois et demi d'indisponibilité, Diego Costa est enfin de retour. L'attaquant espagnol de 31 ans a participé à son premier entraînement complet mercredi avec le reste du groupe. Il ne devrait pas être disponible pour le match contre Granada ce week-end mais pourrait toutefois être prêt pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool le 18 février. Le retour de l'attaquant espagnol inquiète un peu les médecins du club.

Le retour de Diego Costa est précipité

Le désir de revenir rapidement et la passion de Diego Costa pour le football ne font aucun doute. Personnage volcanique et très compétiteur, l'attaquant de l'Atletico fait tout pour être remis de sa blessure le plus rapidement possible. Après une opération de la colonne vertébrale le 21 novembre dernier, Costa devait attendre trois mois avant de revenir. Mais Costa a repris l'entraînement deux semaines plus tôt que prévu.

Selon Marca, les médecins du club tentent de retarder le retour de Costa qui selon eux pourrait ne pas être complétement guéri. Une rechute pourrait aggraver le problème du joueur d'origine brésilienne. Même s'il a l'air prêt, il est très peu probable, mais pas impossible, que les médecins du club refusent que Diego Costa participe à la rencontre du 18 février contre Liverpool. En ce qui concerne le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions à Anfield, l'international Espagnol sera sans doute sur le terrain.