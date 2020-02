Real Madrid : Vinicius Jr change de statut pour Zinedine Zidane

Vinicius Jr a dépassé Gareth Bale et Rodrygo dans la rotation de Zinédine Zidane. Son entrée en jeu à la mi-temps lors du match contre l'Atletico Madrid a contribué à changer son statut.

Vinicius Jr : un sérieux prétendant pour une place de titulaire

Vinicius Jr a réussi à inverser sa situation au Real Madrid grâce à ses bonnes performances. Après avoir été relégué à un rôle secondaire pendant une partie de la saison, le Brésilien se sent de nouveau important pour Zidane. La semaine dernière a été celle de sa consécration. Vinicius a inscrit un but durant le match contre Saragosse et a été impressionnant contre l'Atletico lors du derby madrilène.

Le Brésilien est entré en jeu à la mi-temps contre les Colchoneros et a été décisif. Le seul but du match est venu de lui a travers une belle passe entre les lignes de la défense adverse pour Ferland Mendy. Ce dernier a ensuite servi Karim Benzema, le buteur. Malgré deux tentatives, Vinicius n'a pas pu inscrire de but, à cause d'un Oblak vigilant. Le Brésilien a cependant apporté la profondeur et l'équilibre qui manquaient au Real Madrid en première mi-temps. Il a tout simplement changé le match ou du moins le visage de son équipe.

Selon la presse espagnole, cette performance lui a permis de changer de statut aux yeux de l’entraîneur merengue. Son compatriote Rodrygo était devant lui dans la hiérarchie malgré la blessure d'Eden Hazard. Marca pense que Vinicius est passé devant Rodrygo et Bale. Le retour du Belge, titulaire indiscutable au poste voulu par "Vini" devrait un peu freiner la progression du Brésilien. Toutefois, Vinicius devrait être le remplaçant naturel de l'ancien joueur de Chelsea.

Eden Hazard pourrait être de retour ce week-end contre Osasuna

L'international belge pourrait effectuer son grand de blessure survenue le 26 novembre dernier. Hazard a participé à l'entraînement collectif mercredi sans ressentir la moindre douleur. Jeudi, le Real Madrid affronte la Real Sociedad en quart de finale de la Copa del Rey. Il ne devrait pas être titulaire pour ce match. Par contre, il pourrait débuter lors du déplacement à Osasuna dimanche. Vinicius peut donc gagner des points supplémentaires jeudi contre Sociedad.