OM : nouvelles précisions sur la blessure de Florian Thauvin ?

Censé retrouver le groupe de l' OM entre fin janvier et mi-février, Florian Thauvin devra encore attendre au moins une vingtaine de jours. Un temps trop long pour l’ailier gauche de l’ Olympique de Marseille ?

OM : de quoi souffre réellement Florian Thauvin ?

Florian Thauvin ne retrouvera plus la compétition entre fin janvier et mi-février, mais au mois de mars. Un report annoncé récemment par André Villas-Boas en conférence de presse. Il n’en fallait pas plus pour relancer le débat sur la véritable nature du mal du milieu offensif de l’ OM, opéré à la cheville droite en septembre dernier.

Selon le Late Football Club, le joueur marseillais souffrirait d’une arthrose au talon, donc pas d’un mal à la cheville. Une information démentie quelques minutes plus tard par Jean-Pierre Bernès dans la même émission. Selon ce dernier, l’auteur de cette information « n'a jamais fait d'études de médecine » et Florian Thauvin « n'est pas blessé au talon », mais à la cheville. D’ailleurs, « sa cheville est en parfait état » désormais.

Pourquoi ce report pour un retour de Florian Thauvin ?

Jean-Pierre Bernès assure que Florian Thauvin n’a plus mal à la cheville. Alors, comment expliquer le report d’un retour à la compétition de ce joueur important de l’ OM ? Un médecin du sport a répondu à cette question sur So Foot.

Selon l’homme de santé, qui a servi dans un club professionnel, « le délai n'est pas si surprenant que ça ». Car l’ancien Magpie « a dû se blesser au niveau ligamentaire, c'est-à-dire être victime d'entorses ». D’où une possible apparition de « dégâts cartilagineux ». Un mal pour lequel la date pour le retour du champion du monde n’est pas si longue qu’on le croit.