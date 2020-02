Bundesliga - Bayern Munich : un mois d'absence pour Ivan Perisic

Le Bayern Munich accueille son dauphin, Leipzig, ce dimanche en Bundesliga. Ce match sous haute tension, se jouera sans Ivan Perisic, blessé à l'entraînement.

Ivan Perisic a été victime d'une fracture à la cheville

L'international Croate du Bayern Munich, Ivan Perisic, sera loin des terrains pendant un mois. Le Bayern sera privé de son attaquant polyvalent de 31 ans. C'est l'entraîneur du club champion d'Allemagne en titre, Hansi Flick qui a annoncé la nouvelle. "L'os doit être revissé, ce qui signifie quatre semaines avant que se produise la guérison. Ensuite, il y aura de la rééducation," a-t-il déclaré. Le quotidien allemand Bild affirme que la blessure de Perisic fait suite à un tacle de son coéquipier Alvaro Odriozola pendant la session d'entraînement de mardi. Odriozola est arrivé au Bayern cet hiver en provenance du Real Madrid. Blessé un partenaire à l'entraînement si peu de temps après être arrivé ne doit pas beaucoup faire rire les dirigeants du club.

Le Bayern Munich sans Perisic pour affronter Leipzig et Chelsea

Pour le troisième tour de la Coupe d'Allemagne, le Bayern accueille Hoffenheim mercredi. Dimanche, le leader de Bundesliga va affronter son dauphin, Leipzig. L'absence d'Ivan Perisic, titulaire indiscutable, est un coup dur pour l'équipe de Hansi Flick, qui est à la recherche d'un huitième titre consécutif en Bundesliga.

En revanche, le club pourra compter sur Lucas Hernandez, qui après trois mois d'absence, a été inclus dans le groupe pour affronter Hoffenheim mercredi. Flick a également annoncé le retour de l'international Français Kingsley Coman. Blessé au genou depuis décembre, Coman pourrait figurer dans l'équipe qui affrontera Leipzig dimanche.

Durant ce mois de février, les Bavarois vont affronter Chelsea de Frank Lampard en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Hansi Flick espère ne plus avoir à déplorer l'absence d'un ou plusieurs joueurs importants pour cause de blessure. Kingsley Coman et Lucas Hernandez devraient être tous les deux présents pour les échéances avenir du club.