Manchester United : le sacrifice consenti par Odion Ighalo

L'international Nigérian Odion Ighalo est la recrue surprise de Manchester United durant le mercato d'hiver. L'attaquant de 30 ans a consenti à un énorme sacrifice pour rejoindre les Red Devils.

Selon Sky Sport, Odion Ighalo (30 ans) a déclaré avoir consenti à une baisse de son salaire afin de pouvoir réaliser son rêve, jouer pour Manchester United. En prêt jusqu'à la fin de la saison, Ighalo a profité de l'absence prolongé de Marcus Rashford et d'un mercato compliqué pour rejoindre United. Plusieurs équipes dont Tottenham et l'Inter Milan étaient intéressées par Ighalo, mais ce dernier était déterminé à devenir le premier Nigérian à jouer pour United.

"Quelques autres clubs ont manifesté leur intérêt", a déclaré Ighalo à MUTV. "J'ai dit : S'il vous plaît, choisissez United, si c'est possible. À 23 heures à Shanghai, mon agent m'a appelé pour me dire que United voulait faire le deal, alors je me suis réveillé et j'ai commencé à chercher un traducteur pour aller rencontrer la direction de mon club. Mon agent a ensuite parlé avec les responsables du Shanghai Shenhua, United vient pour moi, vous devez faire en sorte que cela se réalise. Alors, ils ont commencé à parler et à discuter. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Mon agent m'a dit que j'allais avoir une réduction de salaire pour aller à United. J'ai dit que je m'en fichais. Fais en sorte que ce transfert se réalise. Je veux aller à United. Je me fiche de la réduction de salaire," a conclu avec ironie l'attaquant de Manchester United.

Odion Ighalo suit un programme pour être en forme rapidement

A 30 ans, Ighalo va porter le dossard numéro 25 à Manchester. L'international Nigérian va suivre un programme de fitness spécial cette semaine. Il est arrivé en Angleterre dimanche et souhaite rapidement être prêt à jouer. Ighalo est certain de pouvoir apporter un plus à Manchester.