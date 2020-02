Angers : Affaire Saïd Chabane, le procureur apporte des précisions

Saïd Chabane est en garde à vue depuis ce mercredi. Le président d’Angers SCO est visé par trois plaintes pour agressions sexuelles. Le procureur de la République d’Angers a apporté des éclairages sur cette affaire qui pourrait affecter le club de Ligue 1.

Saïd Chabane nie les accusations, le procureur le confirme

L’Angers SCO a été battu par l’AS Monaco (1-0) mardi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1. Et ce mercredi matin, Saïd Chabane, président du club de Maine-et-Loire a été interpellé. Il est soupçonné d’agression sexuelle avec une circonstance aggravante. Selon RMC Sport, en plus de l’employé du club angevin, deux autres femmes accusent le président du SCO.

En vue de l’enquête préliminaire sur les faits reprochés au dirigeant, ce dernier a été retenu « dans les locaux des services de police d’Angers ». Il s’y était rendu pour répondre « à une convocation reçue fin janvier ».

Dans un communiqué publié sur son site internet, le 13e de Ligue 1 a appris que « Saïd Chabane conteste formellement toutes les allégations portées contre lui et apportera à la Justice tous les éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur ».

Lors d’un point-presse animé ce mercredi, le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard a confirmé que Saïd Chabane nie les accusations portées à son encontre. « M. Chabane a été convoqué ce mercredi matin et a été entendu. En l’état des éléments portés à notre connaissance, il ne reconnaît pas les faits », a-t-il confirmé dans des propos rapportés par la source.

Saïd Chabane encourt une lourde peine de prison s'il est coupable !

Bien avant, l’homme de loi avait dévoilé un pan de la procédure en cours. « On a reçu une première plainte le 7 janvier. Sur cette base, on a débuté des investigations qui ont duré trois semaines. On a établi que les faits de harcèlement sexuel n’étaient pas véritablement établis. Il s’agit d’actes beaucoup plus isolés, qui sont plutôt qualifiables d’agressions sexuelles », a expliqué le Procureur.

Eric Bouillard a précisé ensuite qu’il « est fort probable que dès la fin de la garde à vue, qui sera ce mercredi soir ou jeudi, une information judiciaire soit ouverte et que les investigations se poursuivent ». « Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés », le président d’Angers SCO encourt « une peine maximale d’emprisonnement de sept années », selon le procureur de la République d'Angers.