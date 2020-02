Olympique Lyonnais - Amiens SC : les compositions officielles

Pour ce match de la 23e journée de la Ligue 1 Conforama, opposant l'Olympique Lyonnais à l'Amiens SC, les compositions sont connues.

Composition de l'Olympique Lyonnais qui doit gagner ce soir

Sixième de la Ligue 1 Conforama avec 32 points, les hommes du Rudi Garcia veulent reprendre le chemin de la victoire après être tombé le week-end dernier. Rudi Garcia doit se passer de plusieurs joueurs, notamment Léo Dubois, Oumar Solet, Jeff Reine-Adélaïde, Memphis Depay et Youssouf Koné, tous blessés. Fernando Marcal (exclu contre Nice) et Rafael (accumulation de cartons jaunes) sont suspendus. La recrue Bruno Guimares n'est toujours pas revenue du tournoi de qualification olympique avec le Brésil.

A domicile, les Gones se présentent dans un 4-4-2. Avec Anthony Lopes titulaire dans les buts. Kenny Tete, Marcelo, Jason Denayer et Maxwel Cornet forment la défense. Lucas Tousart est épaulé par Jean Lucas au milieu. Bertrand Traoré est sur l’aile comme Houssem Aouar. En attaque, Karl Toko-Ekambi est associé à Moussa Dembélé.

Le onze titulaire de l'Amiens SC en grand danger cette saison

L'Amiens SC, 18e de la Ligue 1 Conforama avec 19 points est en très grand danger. Les joueurs de Luka Elsner n'ont rien à perdre dans ce déplacement périlleux au Groupama Stadium. Les Picards restent sur une très mauvaise série puisqu'ils n'ont pas gagné depuis le 2 novembre dernier, c'était contre le Stade Brestois (1-0). L'Amiens SC a ensuite concédé 7 défaites et 3 matches nuls. Désormais à 5 points du premier non relégable, Dijon (24 points), Elsner n'a pas aligné une équipe défensive sur le papier ce soir face à Lyon.

C'est ainsi que l’Amiens SC a opté pour un 4-2-3-1 assez classique. Régis Gurtner est au goal. Arturo Calabresi, Nicholas Opoku, Aurélien Chedjou et Bakaye Dibassy forme la charnière défensive. Thomas Monconduit et Alexis Blin composent le double pivot. Gaël Kakuta est au milieu. Serhou Guirassy est soutenu par Juan Ferney Otero et Fousseni Diabaté en attaque.