ASSE - OM (0-2) : Les réactions sur les bagarres entre supporters

L’ ASSE a été battue par l’ OM (0-2) mercredi soir en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Mais les déclarations d’après-match ont plutôt porté sur les violences survenues entre les supporters de l’ AS Saint-Etienne et ceux de l’ Olympique de Marseille avant la rencontre.

ASSE-OM : des bagarres rien qu’entre supporters ?

Les 400 supporters de l’ OM qui avaient fait le déplacement n’ont finalement pas été autorisés à entrer au stade Geoffroy-Guichard. Ils ont été priés de retourner à Marseille par la préfecture de la Loire suite à des accrochages avec les fans de l’ ASSE avant le coup d’envoi du match. Telle est la version officielle des faits. Une version quelque peu contestée tout de même par le communiqué de l’ Olympique de Marseille.

Le communiqué officiel de l’ OM sur les bagarres entre supporters

L’ OM a donné sa version sur les violences entre supporters avant la fin de la rencontre. Le communiqué du club olympien confirme des bagarres entre ses supporters et ceux de l' AS Saint-Etienne. Mais le communiqué marseillais signale également « des réactions particulièrement violentes des forces de l’ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes, un canon à eau mais aussi visiblement des flash-balls » contre ses fans. Autrement dit, les supporters de l’ Olympique de Marseillais n’avaient pas affaire qu’à leurs homologues de l’ ASSE, mais aussi aux forces de l’ordre.

Réponse de la préfecture de la Loire au communiqué de l’ OM

La préfecture de la Loire n’a pas tardé à réagir aux accusations portées par l’ Olympique de Marseille contre les forces de l’ordre. Elle ne semble pas contester ces accusations. Mais la préfecture rétorque que « de nombreux supporters marseillais étaient détenteurs d’objets pouvant servir de projectiles et d’armes par destination ». Des objets qui « risquaient de compromettre gravement la sécurité du match ».

Les inconditionnels phocéens auraient-ils utilisé ces objets dangereux contre la police lors des accrochages ? En tout cas, L’Equipe annonce que 9 policiers ont été blessés lors des violences. Raison pour laquelle la préfecture de la Loire a:nd jugé bon de « reconduire dans leur ville d’origine » les 400 fans olympiens qui avaient fait le déplacement ?

Réactions des joueurs phocéens sur le traitement de leur supporters

Plusieurs joueurs de l’ Olympique de Marseille ont réagi après la rencontre sur le traitement subi par leurs supporters. Auteur de l’ouverture du score (7’), un chef-d’oeuvre, Dimitri Payet a été le premier à se présenter au micro de Canal+. Le Réunionnais a souhaité « dédier ce match » aux fans olympiens, dont « on peut dire qu’ils étaient… ce soir » avec leurs joueurs.

Pour sa part, Valentin Rongier a d’abord exprimé sa tristesse face à la situation avant d’avouer son ignorance du traitement subi par les 400 supporters phocéens malgré les lacrymogènes. « C’est seulement quand on n’a pas vu nos supporters dans le parcage qu’on a compris », a regretté le milieu de terrain avant de conclure : « On a besoin d’eux. »

Quant à Steve Mandanda, il a reconnu ne pas connaître « les conditions exactes » de la bagarre. Mais cela n’a pas empêché le gardien marseillais de penser que leurs « supporters méritent un peu plus de respect ». Le champion du monde a enfin souhaité « sincèrement que ça ne se reproduira plus parce que le foot est une fête » à laquelle les inconditionnels phocéens « méritent de participer » également.

Morgan Sanson, lui, a révélé avoir « appris en plus qu’il y avait des blessés » parmi les supporters olympiens. Une révélation qui n’a visiblement pas mis à l’aise l’attaché de presse de l’ OM, à en juger par le regard gêné qu’il a adressé à l’ancien Montpelliérain. Ce qui n’a tout de même pas empêché ce dernier de déclarer que c’est vraiment « honteux de voir le parcage vide comme ça et de renvoyer les supporters chez eux comme si de rien n’était ».

Bouna Sarr a été parmi les plus concis. Le latéral droit provençal a seulement exprimé « une énorme pensée pour les supporters car ils ont fait l’aller-retour dans le vent ».

Plus concis que l’ancien Messin, l’entraîneur de l’écurie phocéenne André Villas-Boas s’est dit « surpris par cette décision de ne pas faire entrer les supporters ».

L’ AS Saint-Etienne bientôt sanctionnée ?

Pour expliquer l’utilisation de gaz lacrymogènes, ce qui avait interrompu l’échauffement des joueurs, Xavier Thuilot a évoqué des « heurts entre supporters stéphanois et marseillais, dès l’arrivée des bus des supporters de l’OM » au micro de la chaîne cryptée, avant le coup d’envoi de la rencontre. Autrement dit, le directeur général de l’ ASSE reconnaît qu’il y a effectivement eu des bagarres entre supporters des deux formations.

Or l’ ASSE, déjà sanctionnée d’un huis clos total le mois dernier lors de la réception du FC Nantes, est encore sous le coup d’un sursis pour un match supplémentaire. En effet, le Kop nord, un groupe de supporters stéphanois, aurait lancé un feu d’artifice en décembre lors de la réception du PSG. Alors, cette bagarre entre supporters ligériens et phocéens ne va-t-elle pas entraîner de nouvelles sanctions contre l’ AS Saint-Etienne ?

Xavier Thuilot défend déjà l’institution stéphanoise en évoquant des bagarres « sur la voie publique et non dans le stade »… On verra bien ce que cette plaidoirie va valoir.