OL : Toko-Ekambi et Guimaraes inscrits en Ligue des Champions

L’ OL a actualisé la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions, en vue de la phase à élimination directe. Rudi Garcia y a ajouté deux recrues de l’hiver, Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimaraes.

Les blessés de l' OL maintenus sur la liste pour la Ligue des Champions

Comme prévu, l’ OL a renforcé son groupe pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et si possible pour la suite de la compétition. Rudi Garcia a inséré Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimaraes sur sa liste envoyée à l’UEFA.

L’attaquant et le milieu défensif brésilien sont deux des quatre recrues hivernales de l’Olympique Lyonnais. Le premier est arrivé de Villarreal pour suppléer Memphis Depay blessé. Quant au deuxième, il a été recruté à l’Athletico Paranaense, au Brésil. Disputant le tournoi de qualification pour les JO-2020 de Tokyo, le brésilien de 22 ans rejoindra Lyon le 10 ou 11 février 2020.

Quatre jeunes joueurs qui côtoient le groupe professionnel figurent quant à eux sur la liste des réservistes. Une liste B qui est illimitée. Il s’agit de Rayan Cherki, Melvin Bard, Pierre Kalulu et Amine Gouiri. En revanche, Oumar Solet (blessé), Heritier Deyonge et Issiar Drame ont été retirés du groupe. Ils étaient sur la liste de l’ OL lors de la phase de poule.

Notons par ailleurs que les blessés : Léo Dubois, Youssouf Koné, Jeff Reine-Adélaïde et évidemment Memphis Depay sont maintenus sur la liste des Lyonnais. Pour rappel, Lyon affrontera la Juventus en 8e de finale. Match aller le 26 février au Groupama Stadium et le retour le 17 mars 2020 à Turin.

Les 25 joueurs de Rudi Garcia pour affronter la Juventus

La liste actualisée des joueurs de l’ OL pour la deuxième phase de la Ligue des Champions : Lopes, Tatarusanu - Yanga-Mbiwa, Andersen, Rafael, Denayer, Marcelo, Dubois, Marçal, Tete, Y. Koné - Terrier, Aouar, T. Mendes, Reine-Adélaïde, Jean Lucas, Caqueret, Tousart, Guimaraes - Dembélé, B. Traoré, Memphis, Cornet, B. Fofana, Toko-Ekambi.

La liste B de l’Olympique Lyonnais : Racioppi, Barcola, Bonnevie, Ousman, Margueron - Bard, Louiserre, S. Altikulac, M. Altikulac, Félix, P. Kalulu, Lukeba, Minolien, Pontet, Commaret, Gusto - Ndiaye, Augarreau, Thomas, Devarrewaere, Benaissa, Bonnet, Bounaas, Commaret, Da Silva, Dellinger, Dib, Ehling, Fumont, Lefebvre, Moussa, Nkongue Tiki, Ouattara, Perrier, Sounni, M. Duku - Cherki, Gouiri, Coly, Lega, Lepaul, Barcola, Tebily.