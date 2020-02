ASSE - OM (0-2) : Payet enfonce les Verts, les notes du match

Retardé d'un quart d'heure en raison d'échauffourées entre les supporters des deux camps en dehors du stade, le match ASSE - OM a été remporté par le club olympien (2-0). Guidés par un excellent Dimitri Payet, les Marseillais ont maîtrisé des Stéphanois inoffensifs et prennent six points d'avance sur le troisième, le Stade Rennais. Les Verts, quinzièmes, s'enfoncent quant à eux dans la crise.

OM : la nouvelle grande prestation de Payet

Dimitri Payet (7) : dans un très bon soir sur le plan technique, le maître à jouer de Marseille a inscrit un but de toute beauté en début de match. Après s'être amusé avec M'Vila, sa frappe du gauche en angle fermé a complètement surpris Ruffier. Auteur par ailleurs de dribbles bien sentis et de magnifiques ouvertures pour ses partenaires, il s'est parfaitement ressaisi après son non-match à Bordeaux. Il est également dans le coup sur le but de Radonjic puisqu’il a parfaitement décalé Sanson.

Boubacar Kamara (6) : ses prestations pleines de solidité au poste de sentinelle commencent à être habituelles. Bien posté devant la charnière Alvaro Gonzalez - Caleta-Car, la puissance et la science du placement du jeune joueur de 20 ans ont encore fait merveille et participent pleinement à l'efficacité défensive de l'OM cette saison.

Valentin Rongier (6) : en dessous de son niveau habituel en Gironde dimanche soir, l'ancien du FC Nantes a été bien meilleur ce mercredi soir, notamment lors d'une première mi-temps lors de laquelle il s'est montré actif avec et sans le ballon. Il a largement participé au fait que le milieu marseillais domine dans les grandes largeurs son homologue stéphanois.

Nemanja Radonjic (6) : malgré le fait qu'il soit parfois très brouillon et fasse des choix parfois étranges, l'ailier serbe amène de la percussion à l'attaque de l'OM. Pas en réussite globalement sur ses actions individuelles, il s'est en revanche montré clinique à la 85e minute de jeu pour tromper Ruffier d'une frappe croisée du gauche au ras du poteau. Un but qui est son premier en L1 en tant que titulaire.

Jordan Amavi (4) : il est passé tout près de la correctionnelle lors d'une première mi-temps qui l'aura vu multiplier les fautes - c'est un miracle qu'il n'ait pas pris un carton jaune avant celui dont il a écopé à la 25e minute - et les erreurs techniques. C'est de son côté que sont d'ailleurs venues les offensives stéphanoises les plus dangereuses. Il a cependant été bien mieux en seconde période.

Les autres joueurs de l'OM

Steve Mandanda (6) ; Bouna Sarr (6) ; Alvaro Gonzalez (7) ; Duje Caleta-Car (6) ; Morgan Sanson (5) ; Dario Benedetto (3)

ASSE : les flops Ruffier et Diony

Wahbi Khazri (6) : à l'image de Payet, lui aussi s'est montré adroit sur le plan technique. Outre sa tentative géniale de lob à 50 mètres des buts de Mandanda qui a fini sa course juste au-dessus de la transversale, le Tunisien a tenté de déstabiliser la défense marseillaise et de combiner avec ses partenaires, mais ceux-ci n'étaient pas aussi inspirés que lui. Il est sorti blessé en toute fin de match.

Yann M'Vila (4) : le milieu de Saint-Étienne a été dominé et l'ancien Rennais en est en partie responsable. Beaucoup trop timide et manquant d'agressivité offensive et défensive, il n'a pas su donner du souffle à son équipe. Une prestation décevante, à l'image de sa saison.

Mathieu Debuchy (4) : aligné en tant que piston droit, il était censé apporter un plus offensif à son équipe, ce qu'il n'a jamais été en mesure de faire. Pas assez entreprenant, il ne s'est quasiment jamais retrouvé en position de centre. Et défensivement, son match a également été compliqué...

Stéphane Ruffier (3) : encore une prestation plus que très moyenne pour le gardien de l'ASSE. Il a mis son équipe en difficulté d'entrée de match en ouvrant totalement et inexplicablement l'angle à Payet (7e). Peu sollicité par la suite, il ne peut rien sur la frappe chirurgicale de Radonjic (85e) et n'a donc jamais pu se rattraper de son erreur initiale.

Loïs Diony (3) : la surprise du soir de Claude Puel n'a pas fait de miracles. Pas dans le bon tempo et maladroit techniquement, sa seule action positive aura été sa belle frappe croisée détournée en corner par Mandanda (38e). Son rendement était insuffisant malgré des efforts louables.

Les autres joueurs de l'ASSE

Wesley Fofana (5) ; Loïc Perrin (4) ; William Saliba (6) ; Yohan Cabaye (4) ; Jean-Eudes Aholou (4) ; Denis Bouanga (5) ; Romain Hamouma (4)