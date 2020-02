Asse-OM (0-2): Pourquoi les fans marseillais ont été refoulés !

Ce mercredi, l’affiche Asse - OM (0-2) a clôturé la 23e journée de Ligue 1. Cette rencontre a été émaillée de violences entre groupes de supporters, lesquels incidents ont provoqué le renvoi des fans phocéens chez eux.

Asse-OM : une soirée plus que difficile pour les Verts

Le match Asse - OM a débuté avec près de 10 minutes de retard. La raison, des supporters de l’ As Saint-Étienne et ceux de l’ Olympique de Marseille s’affrontaient entre eux aux abords du stade. Ces bagarres ont obligé les forces de l’ordre à intervenir en faisant usage de gaz lacrymogènes. Les esprits se sont ensuite chauffés, obligeant la préfecture à intervenir.

Les fans de l’ OM qui devaient assister à la rencontre au sein du stade Geoffroy-Guichard n’ont finalement pas pu accéder à l’enceinte. Sur décision de la Préfecture, les forces de l’ordre ont renvoyé chez eux les supporters de l’ Olympique de Marseille.

Pendant ce temps, l’ OM était déjà bien en jambe puisque Dimitri Payet a inscrit le premier but de la rencontre dès la 7e minute. Les Phocéens ont dominé les Stéphanois et c’est Nemanja Radonjic qui l’a confirmé avec son but à la 85e minute du match.

Avec cette défaite, l’ Asse s’enfonce toujours un peu plus dans la crise. Le club reste 15e de Ligue 1 tout comme l’ OM qui consolide sa deuxième place. La victoire phocéenne est très précieuse. Les hommes d’André Villas-Boas prennent ainsi 6 points.