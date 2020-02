FC Nantes : Défaite à Rennes, Kita charge avec une lettre !

Sur une série négatives de trois défaites consécutives en Ligue 1, le FC Nantes est doucement en train de rentrer dans le rang au classement. Et Waldemar Kita, le président du FCN, a particulièrement du mal à digérer la défaite à Rennes de vendredi dernier...

La lettre de Kita à Pascal Garibian, le patron des arbitres

Battu lors des dix derniers jours par les Girondins de Bordeaux, le Stade Rennais et le PSG, le FC Nantes ne figure plus dans la première partie du classement après la 23e journée de Ligue 1. Une première depuis le mois d'août qui a le don de mettre les Canaris sur les nerfs.

Après les propos de Christian Gourcuff dénonçant les fautes des joueurs du Paris Saint-Germain mardi soir à la Beaujoire, Ouest-France rapporte que Waldemar Kita a écrit une lettre à Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage, afin de demander des explications sur les décisions prises par les hommes en noir lors de la fin de match complètement folle à Rennes (2-3) vendredi dernier.

"Meurtris par les conditions de cette défaite, nous n’avons pas souhaité réagir à chaud, mais il nous appartient d’obtenir désormais des éclaircissements sur les deuxième et troisième buts. Dans ces deux cas, l’utilisation de la VAR aurait dû empêcher toute polémique alors que c’est le contraire qui s’est produit. Comment expliquer que l’arbitre en charge de la VAR n’ait pas demandé à l’arbitre central de venir lui-même analyser la position de Niang sur le deuxième but ? Et comment faire confiance à un révélateur de hors-jeu qui chaque semaine démontre ses limites et se trouve au centre de polémiques ?", a écrit et déploré le président du FC Nantes.

Dans cette lettre, Waldemar Kita fait référence au fait que M'Baye Niang, en position de hors-jeu au moment de la frappe de Benjamin Bourigeaud, semble gêner Alban Lafont, le gardien nantais, sur la seconde égalisation bretonne, et que la position licite de Raphinha sur le but victorieux rennais n'est pas si évidente que cela selon lui et se base sur un révélateur qui pose souvent question quant à sa fiabilité et son utilisation.

La réponse de la DTNA est désormais attendue...