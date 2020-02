OM : Villas-Boas répond à Daniel Riolo pour Dimitri Payet

Daniel Riolo ne veut pas entendre dire que Dimitri Payet, maître à jouer de l’ OM, est un génie du football. André Villas-Boas, entraîneur de l’ Olympique de Marseille, pense clairement que le célèbre journaliste se trompe sur le compte du Réunionnais.

OM : Dimitri Payet, un génie du football ?

Christophe Dugarry est le premier à avoir exprimé cette opinion. Pour l’ancien attaquant marseillais, Dimitri Payet est « un génie du football ». Une déclaration qui avait immédiatement suscité une réplique de Daniel Riolo. Ce dernier s’est bien marré d’entendre dire que le milieu offensif de l' OM est un génie du football.

Mais Dimitri Payet mérite bel et bien ce statut. C’est du moins ce dont est convaincu André Villas-Boas. Et pour cause, l’ancien Hammer a une fois de plus illuminé de son talent le match entre l’ ASSE et l’ OM (0-2), mercredi soir en conclusion de la 23e journée de Ligue 1.

En effet, le vice-capitaine olympien a été l’auteur de l’ouverture du score à la 7e minute. Et quel but ! Une réalisation de toute beauté dans un angle fermé après avoir ridiculisé Yann M’Vila par une série de crochets.

André Villas-Boas a évoqué « un but plein d’opportunisme » au micro de Canal+, avant de déclarer que Dimitri Payet était effectivement « un génie du foot ! » dont l’ OM était très content de profiter.

Dimitri Payet raconte son but

Dimitri Payet a lui-même raconté les dessous de son but. L’ex-Stéphanois a expliqué que l’idée initiale était de vouloir centrer. Une idée aussitôt abandonnée après avoir vu que Stéphane Ruffier « n’est pas du tout dans le but ». Alors, le joueur de l’ OM ne s’est pas fait prier « pour mettre le ballon fort » dans les cages du gardien stéphanois.