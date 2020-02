ASSE : L'AS Saint-Étienne change son objectif de début de saison

L’ ASSE avait fini 4e de Ligue 1 la saison dernière et aspirait à faire mieux lors de cet exercice 2019-2020. Mais en cours de route, l’objectif a clairement changé à entendre Claude Puel.

L' ASSE regarde désormais vers le bas selon Claude Puel !

L’ ASSE a joué la phase de poule de la Ligue Europa cette saison pour avoir fini 4e de Ligue 1 la saison dernière. Les Verts étaient passés près d'une qualification historique pour la Ligue des Champions. Et l’objectif de l’AS Saint-Étienne cette saison était de finir sur le podium.

Mais c’est mal parti pour l’équipe stéphanoise. Dix-neuvième de Ligue 1 après 8 journées, l’ ASSE a limogé son entraineur Ghislain Printant le 4 octobre 2019 et nommé Claude Puel à sa place. De la 9e à la 13e journée, ce dernier avait réussi à remonter au classement jusqu’à la 4e place.

Cependant, les Verts ont rechuté, suite à des blessures en cascade dans leur effectif. Au point de se retrouver au 15e rang du championnat après 23 journées. Et selon le nouveau coach en manager général, le club ligérien ne regarde plus le haut du tableau.

« On regarde en bas », a-t-il déclaré, après la défaite contre l’ OM (0-2) mercredi, à Geoffroy-Guichard. Selon Claude Puel, « les enchaînements de matchs qui durent depuis six mois et les nombreuses blessures » dans son groupe expliquent la position actuelle de l’ ASSE au classement.

Claude Puel veut sortir l' ASSE du bas du tableau

Malgré tout, le patron du staff technique des Stéphanois n’accable pas son équipe. Bien au contraire, il estime qu’elle donne tout pour se sortir de la deuxième moitié du tableau. « On a des blessés qui reviennent et qui se blessent à nouveau. On est très sollicité et il y a des moments où on ne répond pas présent dans la concentration, comme à Metz (défaite 3-1 dimanche dernier, ndlr).

Mais globalement, je pense que mes joueurs donnent tout ce qu'ils peuvent donner. On peut avoir du déchet…, mais on ne peut pas reprocher à mon groupe de ne pas se battre, de donner, et on va continuer comme ça », a commenté le technicien de 58 ans, à l’issue du match perdu contre Marseille.

En effet, l'ASSE n'a qu'un seul point de plus que le FC Metz (16e) et 4 de plus que le Dijon FCO (17e). Du coup, les Verts sont sous pression et ne sont pas loin de basculer dans la zone rouge. Pour amorcer la remontée, Claude Puel et son équipe doivent absolument renouer avec la victoire, dimanche (19h) à Montpellier. « Désormais, on a un match très important contre Montpellier à préparer », a d'ailleurs rappelé l'entraineur.