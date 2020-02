Real Madrid Mercato : Une offre concrète du PSG pour Marcelo ?

Devancé dans le couloir gauche du Real Madrid par Ferland Mendy, Marcelo pourrait rebondir en Ligue 1. Le PSG serait déjà passé à l’action pour recruter le latéral brésilien.

Marcelo, le prochain gros coup du PSG ?

Intouchable au Real Madrid, Marcelo a progressivement perdu sa place dans le onze de départ de Zinedine Zidane. C’est désormais Ferland Mendy qui enchaine les titularisations sous le maillot merengue. Un désaveu pour le Brésilien. Celui-ci passe plus de temps sur le banc de touche et la presse espagnole en remet une couche sur son avenir.

Annoncé vers un transfert à la Juventus l’été dernier, le latéral gauche pourrait finalement prendre la direction de l’Hexagone. En effet, le média El Chiringuito révèle que le Paris Saint-Germain s’activerait pour le recruter l’été prochain. Après être parvenu à recruter Keylor Navas dans les ultimes heures du mercato estival, le Paris Saint-Germain ambitionne de frapper un nouveau coup au sein de l’effectif du Real Madrid en attirant Marcelo.

Et le média Gol jette un pavé dans la marre, révélant que le PSG aurait déjà soumis une offre au joueur de 31 ans. Marcelo tiendrait entre les mains une proposition du PSG dont les détails n’ont pas fuité. Une information à prendre avec des pincettes tout de même.

Un départ déjà programmé d’ici l’été prochain ?

Toutefois, un départ de Marcelo du Real Madrid n’est pas à exclure. Surtout quand on sait que le jeune Sergio Reguilón, prêté à Séville, va revenir au Real Madrid l’été prochain. Un retour qui pourrait avoir des conséquences dans le couloir gauche madrilène.

On peut alors imaginer que le Real Madrid ne retiendra pas tout le monde à l’issue de la saison. Dans ce cas de figure, Marcelo qui n’est plus indiscutable à Madrid, semble le plus menacé. Il pourrait même être cédé en juin prochain alors que son contrat expire en juin 2022. Ce qui ferait les affaires du PSG, en quête d’un nouveau latéral gauche.