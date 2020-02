PSG - OL : Rudi Garcia, sa crainte avant de se rendre à Paris

L’ OL ne s’est pas rassuré avant les deux chocs à venir contre le PSG en Ligue 1 puis l’ OM en Coupe de France. Rudi Garcia n’est pas serein au moment d’aborder le premier choc contre Paris.

Rudi Garcia déçu après Amiens

Mercredi, l’ OL voulait engranger de la confiance avant de se déplacer au Parc des Princes dimanche pour défier le PSG. Mais Lyon n’a pas pu s’imposer contre le relégable Amiens (19e). Les hommes de Rudi Garcia ont été accrochés à domicile par les Picards (0-0). Il s’agit du deuxième match successif sans victoire des Gones.

Déçu par le résultat, Rudi Garcia se console de n’avoir pas pris de but contre le 19e de Ligue 1. L’ancien coach de l’ OM estime que ses poulains n’ont pas repoussé leurs limites contre Amiens. Alors que l’ OL vient d’enregistrer une nouvelle contreperformance, le technicien français espère que ses joueurs afficheront un bien meilleur visage dimanche contre le PSG.

Vers une correction contre le PSG ?

Pour Rudi Garcia, il importe de se relever afin d’éviter une humiliation au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a d’ailleurs infligé une manita à Montpellier (5-0) lors de son dernier match à domicile. Le coach de l’ OL ne veut pas passer à la trappe à Paris. « On ne peut faire que mieux et on a tout intérêt parce que dimanche si on joue comme ça au Parc des Princes on va se faire corriger », a alerté le coach lyonnais après la rencontre.

Rudi Garcia espère sans doute compter sur Moussa Dembélé en jambes pour surprendre le PSG. L’attaquant de l’ OL a de nouveau été muet contre Amiens. Il l’était déjà lors de la défaite contre l’ OGC Nice lors de la 22e journée. Avant le revers contre les Aiglons, le Lyonnais marchait sur l’eau.

L'avant-centre de 23 ans comptait huit buts en sept matches depuis la reprise. Avec un Dembélé buteur, Lyon n'avait connu que la victoire en 2020. Son réveil est attendu contre le Paris Saint-Germain.