OL - Amiens (0-0) : Grosse colère et frustration de Rudi Garcia

L’ OL n’a pas fait mieux qu’un match nul contre l’Amiens SC, (0-0) au Groupama Stadium, lors de la 23e journée de Ligue 1. De quoi frustrer Rudi Garcia, l’entraineur du club rhodanien.

Rudi Garcia irrité par le nul de l' OL contre l'Amiens SC

Battu par l’OGC Nice (2-1) lors de la 22e journée du championnat, l’ OL a été tenu en échec sur son terrain par l’Amiens SC (0-0), mercredi soir. En effet, l’équipe de Rudi Garcia a manqué une deuxième occasion de se rapprocher du podium.

Lyon (6e avec 33 points) laisse ainsi ses concurrents directs, notamment l’ OM (46 points), Rennes (40 points) et le LOSC (37 points) creuser l’écart. Et les deux points perdus à Décines contre le club picard (19e de Ligue 1) irritent l’entraineur des Gones. « Nous sommes frustrés », a-t-il lâché sur OLTV.

« J’attendais beaucoup mieux de ce match là, vu l’enjeu et les résultats des autres équipes, il y avait une belle opération à faire… », a regretté Rudi Garcia par la suite. Selon le constat du coach de l’Olympique Lyonnais, son équipe « manque de simplicité » dans son jeu. « Il y a trop de choix compliqués alors que des solutions plus simples existent », a-t-il souligné.

L' OL inquiète avant la Ligue des Champions contre la Juventus

Si l’ OL veut vraiment faire des résultats et engranger des points, « il faut que les joueurs reviennent à des choses beaucoup plus humbles et simples dans le jeu » comme le recommande Rudi Garcia. « Nous avons trop peu fait, nous avons trop subi le pressing de cette équipe d’Amiens », s’est inquiété le technicien de l’ OL.

En tout cas Lyon ne rassure pas du tout et montre des signes de fébrilité. Cela, à trois semaines du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions contre la Juventus de Cristiano Ronaldo.