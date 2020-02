OGC Nice : Les vérités du président sur Vieira et le mercato

Loin de répondre pour le moment aux attentes de ses supporters et des observateurs, l'OGC Nice et son nouveau projet porté par Jim Ratcliffe vivent une véritable saison de transition. Ce que ne conteste pas Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGCN, qui a récemment balayé l'actualité de son club.

Jean-Pierre Rivère annonce du changement à l'intersaison

Proche d'un très joli coup mercredi soir sur la pelouse du Stade de Reims, l'OGC Nice a finalement concédé le match nul. Alors qu'une victoire aurait pu les replacer au cinquième rang de la Ligue 1, les Aiglons ont craqué en fin de match et restent à la huitième place du classement.

Club au statut bien supérieur depuis l'arrivée d'Ineos à sa tête l'été dernier, Nice ne parvient pas pour l'instant à franchir un palier, sportivement parlant. Tandis que cette stagnation au niveau des résultats interroge, le président Jean-Pierre Rivère s'est projeté dans le futur auprès de France Bleu Azur, abordant notamment la question de l'effectif pour la saison prochaine.

"Le discours a toujours été clair : il y a un train qui part avec tous les joueurs et ils ont beaucoup de chance d’être dans ce train. Ils doivent être exemplaires sur et en dehors du terrain. Certains resteront et d’autres resteront à quai à la fin. On évaluera qui on garde et qui on ne gardera pas [...] Les jeunes, c’est une chose mais il faut des cadres, un par ligne au moins. Mais il ne faut pas prendre pour prendre. On sait ce qu’il nous faut", a déclaré l'homme de 62 ans.

Une autre question reste en suspens : Patrick Vieira, qui ne fait pas l'unanimité chez les supporters, sera-t-il toujours l'entraîneur du club azuréen à la reprise l'été prochain ? Sur ce sujet, Jean-Pierre Rivère s'est montré ferme et précis dans sa réponse.

"On a vécu des moments difficiles avec Patrick, ils sont derrière nous. Ça nous a permis de juger les capacités des uns et des autres. Il fait partie intégrante du projet. Mon souhait, c’est que Vieira reste pour de nombreuses saisons encore", conclut le président.

Reste désormais à savoir quels joueurs le technicien azuréen aura à sa disposition la saison prochaine...