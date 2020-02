FC Nantes : Percy Prado vante les qualités de Kylian Mbappé

Pour sa grande première en tant que titulaire en Ligue 1, Percy Prado avait en face de lui ce qui se fait de mieux dans le football français, à savoir le PSG. Souvent opposé à Kylian Mbappé, le défenseur du FC Nantes a donné son impression sur le prodige parisien.

L'avis de Percy Prado sur Kylian Mbappé

Percy Prado se souviendra toute sa vie de sa première titularisation dans l'élite du football français. Arrivé très jeune en France en provenance du Pérou et pur produit du centre de formation du FC Nantes, le défenseur a longtemps fréquenté l'équipe réserve du club huit fois champion de France.

Mais profitant des nombreuses blessures touchant actuellement le secteur défensif de l'équipe de Christian Gourcuff, Prado a pu faire ses débuts en Ligue 1 - il était rentré à la 86e - vendredi dernier sur la pelouse du Stade Rennais. Et compte tenu de la blessure à la cuisse de Dennis Appiah, le latéral droit de 24 ans a même débuté son premier match mardi soir contre le grand PSG.

Opposé donc aux stars parisiennes, et plus particulièrement à un Kylian Mbappé qui s'excentre souvent sur le côté gauche, Percy Prado a pu voir de très près les qualités du champion du monde 2018 et les a détaillés dans des propos rapportés par 20 Minutes.

"C’est un super joueur mais je ne l’ai pas mis sur un piédestal car si je l’avais idolâtré, il m’aurait mis le bouillon. Je l’ai respecté, il a fait un bon match, mais je ne pense pas être passé à côté de ma rencontre non plus [...] Son accélération ? Cela fait mal. Ça fait mal vraiment. En plus de ça, il a une très grosse caisse. Il a une capacité à répéter les efforts. C’est compliqué. Techniquement, il est très propre, notamment dans ses remises et ses choix de passes", a expliqué le natif de Huaral.

Qu'il se rassure, il ne croisera pas tous les week-ends des joueurs du calibre de Kylian Mbappé...