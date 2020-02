FC Nantes : Christian Gourcuff annonce une bonne nouvelle

Christian Gourcuff a annoncé une bonne nouvelle pour le FC Nantes avant le match de la 24e journée contre le Dijon FCO, prévu ce samedi à partir de 20 heures.

FC Nantes : Christian Gourcuff se réjouit du retour de plusieurs blessés

Plus rien ne va au FC Nantes. Le club de Christian Gourcuff enchaine les contre-performances et dégringole de journée en journée. Mardi dernier, le FC Nantes a été battu (2-1) par le Paris Saint-Germain et concède une quatrième défaite consécutive (toutes compétitions confondues).

Confrontés à une série de blessures, les Canaris sont désormais sous pression. Ils ont basculé dans la seconde partie du tableau (11e de Ligue 1 après 23 journées). Les Nantais devront vite se ressaisir. Pour amorcer la remontée, Christian Gourcuff et ses hommes doivent impérativement renouer avec la victoire ce samedi (20 heures) face à Dijon FCO. Les Jaunes et Verts ont à coeur de s’imposer face au 17e de Ligue 1.

Et pour ce déplacement à Dijon, la Maison-Jaune enregistre le retour de son gardien de but Alban Lafont. Victime de « douleurs musculaires », le portier nantais avait manqué le match contre le PSG. Il semble désormais remis de sa blessure. Présent en conférence de presse, Christian Gourcuff s’est montré très « optimiste sur sa participation » à Dijon.

Une bonne nouvelle donc pour le club nantais qui pourra s’appuyer sur son gardien de but numéro un. « Mais rien n’est définitif », a rajouté l’entraineur nantais. Le FC Nantes enregistre également le retour de son capitaine. Touché lors du match face au Paris Saint-Germain, Abdoulaye Touré va mieux. Il est opérationnel pour le match contre le DFCO.

Le FC Nantes privé de quelques joueurs

Toutefois, l’infirmerie nantaise ne désemplit pas vraiment. Christian Gourcuff sera privé de quelques joueurs. Dennis Appiah, Kalifa Coulibaly et Nicolas Pallois (blessés) sont toujours indisponibles. Le défenseur Charles Traoré, qui a reçu un coup à la cheville, est incertain pour la rencontre.