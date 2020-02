OM : Steve Mandanda sera t-il présent face au Toulouse FC ?

Steve Mandanda avait donné des signes de malaise lors du choc entre l’ ASSE et l’ OM (0-2, 23e journée de Ligue 2). Le tout est désormais de savoir si le gardien de l’ Olympique de Marseille sera présent pour la réception du Toulouse FC, samedi (17h30) lors de la 24e journée de Ligue 1.

OM : contrôle médical déjà fait pour Steve Mandanda ?

Steve Mandanda a été bon contre l’ ASSE puisque ses cages sont restées inviolées. Mais le gardien de l’ OM n’avait pas fini le match sans susciter quelques frayeurs chez ses coéquipiers. Au moment de faire un dégagement (78’), le portier de 34 ans s’est assis sur la pelouse en se tenant le haut de la cuisse. Après quelques soins, il a repris la partie, mais en prenant soin de laisser son défenseur central Duje Caleta-Car faire désormais les dégagements jusqu’à la fin du match.

Alors qu’on pouvait croire que Steve Mandanda souffrait des adducteurs, il n’en était rien. André Villas-Boas a expliqué après la rencontre que le portier de l’ OM avait eu une blessure aux quadriceps. Un mal pour lequel il devait passer un contrôle médical ce jeudi. Un examen clinique qui semble avoir déjà été fait.

Steve Mandanda titulaire dans les cages contre le Toulouse FC ?

L’Equipe annonce que l’ OM est optimiste pour une titularisation du champion du monde contre le Toulouse FC, samedi (17h30) à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Un optimisme qui signifierait que l’ancien Havrais a déjà passé le contrôle médical et qu’il a été déclaré apte pour la réception des Toulousains.

Mais on peut craindre une rechute en raison de l’enchaînement des matches. Après avoir gardé les cages contre le SCO Angers (0-0, 21e journée de Ligue 1), à Bordeaux (0-0, 22e journée) et à Saint-Etienne (0-2, 23e journée), faut-il encore que Steve Mandanda soit titularisé contre le Toulouse FC (24e journée) alors que des matches plus costauds attendent l’ OM ? Ce sont notamment des déplacements à Lyon (mercredi, quarts de finale de la coupe de France) puis à Lille (dimanche, 25e journée de Ligue 1).