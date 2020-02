Stade Rennais : Julien Stéphan et le bilan mitigé de la clinique

Entraineur du Stade Rennais, Julien Stéphan s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. L’occasion pour le coach breton de donner des nouvelles des grands blessés de son équipe.

Stade Rennais : Un retour à prévoir face à Brest

Battu à Lille (1-0) lors de la 23e journée de Ligue 1, le Stade Rennais aura l’occasion de se rattraper cette semaine lors d’un derby breton. Le club rennais accueille en effet le Stade brestois ce samedi à partir de 20 heures. Et pour ce choc, le Stade rennais pourrait être privé de son attaquant, Raphinha. Le buteur bretillien est incertain pour cette rencontre.

Sorti dès la 34e minute face à Lille OSC, l’attaquant brésilien souffre de « douleurs lombaires ». Il n’a pas participé à la séance d’entrainement du jour. « Raphinha ne s’est pas entrainé, il passera des examens médicaux demain » pour connaitre la nature exacte de la blessure, a expliqué Julien Stéphan en conférence de presse. Le Stade rennais ne prendra pas de risques avec son attaquant.

En revanche, le club breton devrait enregistrer le retour de Jérémy Morel. Le latéral gauche et défenseur central se remet de sa blessure à la cuisse. Il a participé à la séance d’entrainement collectif et Julien Stéphan est optimiste pour son retour. « Morel s’est entrainé normalement ce matin. Il fera un ultime test demain pour savoir ce qu’il en est de ce week-end », a déclaré le coach rennais.

Steven Nzonzi devrait être dans le groupe contre Brest

Pour la réception du Stade brestois, Julien Stéphan pourrait également compter sur sa nouvelle recrue, Steven Nzonzi. Recruté cet hiver, le milieu de terrain devrait être dans le groupe cette semaine. « On fait un point quotidien avec lui, on l’a encore fait tout à l’heure. On décidera demain à l’issue de l’entrainement ce qu’il en est, mais ça avance positivement », a également assuré le coach breton.

Steven Nzonzi pourrait alors effectuer ses premières minutes en Ligue 1 face à Stade brestois.