AS Monaco : Robert Moreno apprécie le retour de ce joueur

Laborieusement victorieuse du SCO Angers en milieu de semaine, l'AS Monaco va tenter d'enchaîner samedi soir du côté d'Amiens. Et pour cette occasion, Robert Moreno pourra compter sur un secteur offensif plus fourni que ces derniers temps.

Robert Moreno compte sur Islam Slimani

Il est grand temps pour l'AS Monaco de montrer qu'elle possède les ressources pour viser une place européenne en fin de saison. Actuellement dixième du classement mais avec seulement deux points de retard sur le cinquième, le club de la Principauté est encore dans le coup à quinze journées de la fin du Championnat malgré son irrégularité chronique.

En déplacement sur la pelouse d'Amiens samedi soir, un mal classé qui n'avance plus et qui n'a plus gagné depuis le 2 novembre dernier, l'occasion semble parfaite pour enchaîner une deuxième victoire consécutive et basculer du bon côté du tableau.

Pauvre offensivement en ce moment, l'équipe de Robert Moreno a reçu une bonne nouvelle ces dernières heures puisqu'elle devrait pouvoir compter sur le retour d'Islam Slimani, qui n'est plus apparu sur les terrains depuis le déplacement au Parc des Princes du 12 janvier dernier en raison d'une blessure à un quadriceps.

Décisif à 14 reprises en Ligue 1 - 7 buts et 7 passes décisives - mais moins performant depuis de trop nombreuses semaines, l'attaquant algérien n'en reste pas moins un joueur de qualité qui peut améliorer le rendement de Monaco et ça, son entraîneur en a parfaitement conscience.

"Islam Slimani est prêt pour jouer samedi. À chaque séance, il s’entraine très bien. Il peut jouer d'entrée. Son retour est un bon problème pour moi, je suis content d’avoir de nombreux choix offensifs à ma disposition avec Wissam Ben Yedder, Stevan Jovetic, Keita Baldé et même Willem Geubbels, qui recommence à s'entraîner à un bon rythme, et Pietro Pellegri qui va revenir. C'est bon pour moi", a déclaré avec un grand sourire le technicien espagnol.

Reste maintenant à trouver la meilleure formule pour Robert Moreno...