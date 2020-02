Angers - LOSC : Chabane sera-t-il présent au stade Raymond Kopa ?

Saïd Chabane a été placé sous contrôle judiciaire, après avoir été entendu par la police pour des soupçons d’agressions sexuelles sur une salariée de l’Angers SCO. Néanmoins, il demeure toujours à son poste de président du club. Il est même annoncé au stade Raymond Kopa, lors de la réception du LOSC, ce vendredi (20h45).

Chabane annoncé à Raymond Kopa lors du match Angers - LOSC

Saïd Chabane, le président de l’Angers SCO a défrayé la chronique, mercredi, lors de sa garde à vue dans les locaux de la police d’Angers. Convoqué et entendu sur les accusations d’agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel, il avait été libéré le même jour. Toutefois, le dirigeant a été finalement placé sous contrôle judiciaire. Il lui est donc interdit de rencontrer les victimes et les principaux témoins.

Cependant il peut toujours exercer sa fonction de président du club de Marne-et-Loire. Du coup, on se demande s’il sera aux côtés de l’Angers SCO face au LOSC vendredi, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. RMC Sport croit savoir que oui ! « Saïd Chabane sera présent vendredi soir au stade Raymond-Kopa pour assister au match face à Lille OSC », a annoncé la source.

Saïd Chabane n'est pas interdit de diriger l'Angers SCO

Pour soutenir son annonce, la radio rappelle que le patron du SCO « n’a pas d’interdiction de diriger le club ». Elle apprend également que « l’enquête » qui vise le responsable angevin « se poursuivra sur commission rogatoire confiée au SRPJ ( Service régional de police judiciaire) d’Angers ».

Notons que le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard a précisé que les faits reprochés à Saïd Chabane portent sur des « caresses très appuyées sur les parties intimes » et que le dossier n’est pas relatif à une « affaire de viols ».

Le média rappelle en plus que les plaignantes sont « quatre femmes salariées, ou anciennes salariées, parmi lesquelles une hôtesse, une secrétaire et une chargée de clientèle ». Par ailleurs, les faits évoqués se seraient passés entre 2014 et 2019.