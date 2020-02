AS Monaco : Héros contre Angers, Stevan Jovetic savoure

Après une première partie de saison ratée à cause d’une blessure, Stevan Jovetic retrouve progressivement des sensations avec l’AS Monaco. L’attaquant monténégrin a offert la victoire mercredi contre le SCO Angers.

Monaco peut remercier Stevan Jovetic

Mercredi contre Angers, l’AS Monaco a mis fin à sa série de trois défaites consécutives en Ligue 1. Le club de la Principauté s’est imposé sur le plus petit des scores contre le SCO. Suffisant pour éviter une nouvelle crise au club du Rocher cette saison. La délivrance est venue sur une réalisation signée Stevan Jovetic.

Longtemps blessé, l’attaquant monténégrin a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1. Il s’agit de son but le plus important puisqu’il permet à l’AS Monaco de renouer avec la victoire. Héros contre le SCO, Stevan Jovetic souhaite continuer à apporter aux Monégasques, tout en espérant ne pas rechuter. L'ancien joueur du FC Séville est habitué aux blessures. Il en compte sept depuis sa signature en 2017.

Jovetic parti pour porter Monaco ?

« Je suis très content de retrouver le terrain. Ce n’était pas facile car je n’étais pas avec l’équipe, je n’ai pas pu l’aider. Mais j’ai fait du mieux possible pour revenir et aider l’équipe », a confié Stevan Jovetic jeudi en conférence de presse. A noter que le Monténégrin ne s’est exprimé qu’en français durant l’échange.

S’il y a bien une chose dont il a su profiter durant son calvaire, c’est bien l’apprentissage du français. « J’avais une, puis deux blessures. J’avais envie de revenir. Je me suis dit que ça faisait deux ans que j’étais ici et qu’il fallait que je parle le Français. J’avais des leçons trois ou quatre fois par semaine », a livré l’attaquant de 30 ans.

Maintenant, il ne lui reste plus qu' à rattraper le temps perdu. Il aura une nouvelle occasion samedi lors du déplacement sur la pelouse d’Amiens.