ASSE - OM : La LFP condamne les violences à Saint-Étienne

Didier Quillot est monté au créneau, ce jeudi, pour condamner les violences autour du choc ASSE - OM (0-2), de mercredi soir. Une réaction, avant les décisions concernant les incidents entre supporters des deux clubs aux alentours du stade Geoffroy-Guichard.

Quillot déplore le comportement des fans de l' ASSE et de l' OM

En attendant d’enquêter sur les heurts entre supporters qui ont perturbé le match entre l’ ASSE et l’ OM, Didier Quillot a déploré ces violences. Il dénoce les incidents qui se sont produits aux abords du stade Geoffroy-Guichard, avant le coup d’envoi du choc de la 23e journée de Ligue 1, et estime que « la préfecture de police a pris la bonne décision en ne faisant pas entrer les supporters marseillais dans l’enceinte. Je salue les forces de l'ordre qui ont permis, je pense, que ça ne soit pas plus grave encore.»

Le Directeur général exécutif « regrette les incidents à Saint-Étienne » et « a condamné les violences qui se sont déroulées avant le match » sur RMC Sport. Selon le responsable de la Ligue de Football Professionnel, « c’est inacceptable et ça ne doit pas se reproduire ». Par conséquent, Didier Quillot a déclaré « qu’il faut condamner ces violences qui n'ont rien à faire ni dans le stade ni à l'extérieur aux abords du stade ».

Des incidents qui mettent à mal les efforts de la LFP

En effet, la LFP, les clubs et les autorités policières et préfectorales ont des rencontres avec les groupes de supporters, afin de trouver les solutions aux suspensions et autres interdictions de déplacement. Du coup, les incidents entre supporters de l’AS Saint-Étienne et ceux de l’Olympique de Marseille viennent porter un coup au dialogue.

« Cela tombe au plus mauvais moment. Cela fait de nombreux mois que la Ligue et les clubs participent aux instances de dialogue avec les supporters. Et ce qu'il s'est passé dessert les travaux que nous conduisons et la main tendue que nous avons faite depuis plusieurs mois, en essayant de nous rapprocher des supporters », a regretté le Directeur général exécutif de la Ligue.

Pour finir, Didier Quillot a admis que la LFP et les clubs ont certes « besoin des supporters, mais ils doivent bien se comporter ». Pour rappel, les fans de l' OM ont été interdits de déplacement à Lyon, lors du quart de finale de la Coupe de France, le 12 février. Cela, par un arrêté du préfet du Rhône. Ils avaient été renvoyés du Forez, lors de la victoire de leur équipe contre l' ASSE.