FC Nantes Mercato : Moses Simon envoie un message à sa direction

Prêté par Levante, Moses Simon réalise une belle saison au FC Nantes. L’attaquant nantais traverse une très bonne période et a envoyé un message clair à sa direction.

Moses Simon veut poursuivre son aventure au FC Nantes

Venu sur les bords de l’Erdre pour se relancer, Moses Simon s’avère être un attaquant redoutable pour les défenses adverses. En effet, l’international nigérian réalise une belle saison au FC Nantes. Il traverse actuellement une très bonne période dans le championnat français.

Buteur mardi dernier face au PSG (défaite 2-1) , Moses Simon a inscrit son 4e but en Ligue 1. Il comptabilise au total 8 réalisations et 8 passes décisives en 25 matchs (toutes compétitions confondues) cette saison. L’ailier polyvalent apparait clairement comme une bonne pioche pour Christian Gourcuff et le FC Nantes. Sauf que les dirigeants nantais n’ont toujours pas levé son option d’achat estimé à cinq millions d’euros par Levante. Une hésitation qui fait planer le doute sur son avenir au FC Nantes.

Mais le principal concerné sait ce qu’il veut. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’attaquant a clairement affiché son désir de poursuivre l'aventure sous le maillot jaune et vert. « Je me sens bien ici, j’ai envie de rester à Nantes. Ma décision est prise. Après, c’est la direction qui décidera », a-t-il déclaré. Voilà qui est clair, Moses Simon souhaite poursuivre son aventure au FC Nantes. La balle est désormais dans le camp des dirigeants nantais.

Le FC Nantes va-t-il lever son option d’achat ?

Si l’ancien joueur de la Gantoise continue sur sa lancée, rien ne devrait dissuader Waldemar Kita et la direction du FCN de lever son option d’achat. Reste à l’attaquant nantais de confirmer sa belle forme du moment, et cela commence ce samedi face à Dijon FCO, lors de 24e journée de Ligue 1.