OM : Le stade Vélodrome bientôt vendu à l’Olympique de Marseille?

Le milliardaire américain, Frank McCourt a racheté l’ OM à l’été 2016, mais sans le stade Vélodrome. Néanmoins, il pourrait avoir bientôt l’opportunité d’acquérir l’enceinte du club, s’il le désire.

Stéphane Ravier favorable à la cession du Vélodrome à l' OM

L’ OM appartient à Frank McCourt, détenteur de 95% des parts du club phocéen. Mais l’homme d’affaires américain n’est pas le propriétaire du Vélodrome qui abrite les matchs de l’Olympique de Marseille. Le stade est la priorité de la ville. Laquelle ville a toujours refusé de céder l’infrastructure aux Olympiens.

Mais un membre du conseil municipal qui a été opposé longtemps à la cession du Vélodrome a maintenant changé d’avis. Selon les révélations de Sportune, Stéphane Ravier est désormais enclin à céder l’infrastructure à Frank McCourt, s’il le désire.

En effet, l’homme politique a annoncé que s’il est élu Maire de Marseille, il serait « assez favorable » à la possibilité de vendre le Vélodrome à l’ OM, selon les informations de la source. « J’étais longtemps hostile à l’idée de le vendre. Même si le club l’est moins désormais, ses dirigeants ne sont pas totalement désintéressés », a confié le sénateur en lice pour l’élection à la mairie centrale.

À quoi va servir l'argent de la vente du Vélodrome à l' OM ?

Il est évident que la vente de l’infrastructure n’est qu’en projet pour l’instant. Car Stéphane Ravier n’est pas encore élu Maire et est loin de pouvoir convaincre les membres du conseil municipal, si d’aventure il était élu. Mais une chose est certaine, il a déjà une idée claire de ce qu’il va faire de l’argent de la vente.

Cela « permettrait de dégager des financements et servirait à construire ou rénover des piscines, des stades, des gymnases ou encore des courts de tennis dans la ville », a-t-il fait savoir à la source. Il faut indiquer que l’ OM loue le Vélodrome avec la Mairie, à un montant « plafonné entre 6 et 9 M€ », d’après le média qui se targue d’être le meilleur du sport et business.