OM : Surprise, Marseille efface la Juve, Liverpool et le Real

L’ OM est deuxième de Ligue 1 Conforama, un classement qu’André Villas-Boas et ses joueurs n’ont pas usurpé. Ils le doivent à leur rendement bien récompensé pour le moment.

L' OM n'a encaissé aucun but en Ligue 1 en 2020

Hier mercredi 5 février était le 36e jour de 2020 et surtout la 4e journée de Ligue 1. L’ OM qui seconde le Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1 n’a encaissé aucun but depuis le début de l’année. Le 10 janvier déjà, alors que les coeurs étaient encore aux fêtes de fin d’année, les joueurs marseillais, tous concentrés, s’offraient le Stade Rennais sur sa pelouse du stade Roazhon Park. Cette victoire était certes obtenue sur le plus petit score (0-1), mais elle rapportait quand même les trois points de la victoire. Ce but avait fait un heureux, son auteur Kevin Strootman, pourtant transparent depuis le début de la saison.

L’ OM sera freiné dans ses succès à Angers par le SCO (0-0). Mais là aussi, l’équipe ne prendra aucun but. Les protégés d’André Villas-Boas se testeront ensuite en Coupe de France face à Strasbourg qu’ils étrilleront (3-1). Et lorsqu’ils reviennent en Ligue 1, le championnat qui nous intéresse ici, ils échouent dans leur tentative pour battre Bordeaux (0-0). Cela faisait 42 ans que les Phocéens n’ont plus triomphé des Girondins sur leurs terres. Marseille ne gagnera pas, mais il ne prendra pas de but non plus et cala a du bon puisque l’équipe garde son invincibilité en Ligue 1 Conforama.

La défense marseillais, la plus imperméable du moment

Face à l’Asse, Dimitri Payet a fait parler son talent pendant que les supporters des deux camps s’étripaient à l’extérieur du Stade Geoffroy-Guichard. Les Marseillais sortent de leur 4e match de la saison en championnat sans prendre de but puisque la seconde réalisation du match était de nouveau l’oeuvre d’un des leurs, Nemanja Radonjic (0-2). Le joueur transféré au club olympien le 30 aout 2018 a décidé de faire parler de lui avec un but qui sera le 5e de sa saison 2019-2020.

On ne sait pas jusqu'à quand va durer cet état de grâce des Phocéens, mais pour l'heure, l' OM est la seule équipe des 5 grands championnats d'Europe à ne pas avoir pris de but depuis le début de l'année 2020.