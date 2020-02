PSG - CHOC : Vers une nouvelle plainte pour viol contre Neymar ?

Mêlé il y a quelques mois à une histoire de viol au Brésil, Neymar pourrait de nouveau comparaître devant les tribunaux. La défense de Najila Trindade compte revenir à la charge contre l’attaquant du PSG.

Neymar de nouveau devant la justice ?

On pensait le dossier Najila Trindade clos, que nenni. La jeune brésilienne qui accusait Neymar de viol l’été dernier compte toujours poursuivre l’attaquant du PSG. Celui-ci avait eu gain de cause au Brésil où les enquêteurs avaient lâché l’affaire faute de preuves de la plaignante et des nombreuses incohérences de l’accusation.

Au final, l’affaire avait été classée sans suite au Brésil, quoique la justice doit encore statuer sur la divulgation des photos intimes de Najila Trindade par Neymar. En attendant, l’attaquant a été relaxé et continue de faire les beaux jours du PSG. Seulement, les ennuis judiciaires sont loin d’être terminés pour le joueur qui a fêté son 28e anniversaire il y a quelques jours.

Une nouvelle plainte en France contre Ney ?

Sur un plateau de télévision au Brésil, Cosme Araujo Santos a annoncé qu’une nouvelle plainte allait être déposée contre Neymar. Pour l’avocat de Najila Trindade, la justice brésilienne a été complaisante envers le buteur du PSG. Il est désormais question pour la plaignante de porter l’affaire devant les tribunaux français. Les faits reprochés à la star brésilienne s’étant déroulés en France.

Pour l’avocat de Najila Trindade, la plainte va reposer sur des accusations de viol et la divulgation des photos et des vidéos de la jeune femme sur les réseaux sociaux. Cette affaire tombe à un sale moment pour Neymar. Alors qu’il est actuellement blessé, le Brésilien doit récupérer de sa blessure pour être apte à porter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions dans quelques jours.

Ces déboires ne vont que pertuber le crack auriverde au moment où les grandes échéances approchent.