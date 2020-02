LOSC Mercato : Une prolongation de contrat, Loïc Rémy recule

Joueur du LOSC depuis la saison dernière, Loïc Rémy est en meilleure forme cette année 2020. Suffisant pour une prolongation de son contrat à Lille ? La question reste posée, mais l’intéressé n’y répond pas clairement.

Loïc Rémy ne se projette pas au Losc

Loïc Rémy, cette saison, a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues. Le joueur de 33 ans passé de l’ Olympique Lyonnais à Lens, Nice et l’ OM, ne sait pas encore ce qu’il fera la saison prochaine. Même s’il a été encensé par Christophe Galtier sur son apport à l’équipe, l’attaquant qui vient de marquer son 10e but en Ligue 1 Conforama sous le maillot du LOSC mardi face à Rennes n’a pas été clair sur la question de la poursuite de son aventure dans le nord de la France.

Il a déclaré en conférence de presse : « Nous ne nous sommes pas encore projetés là-dessus avec les dirigeants. » Pour lui, « Le focus est d’abord sur les objectifs du club » en championnat. Et à titre personnel, il n’a pas trop envie d’y penser pour éviter de s’entremêler les pinceaux. « Je ne veux pas penser à ça, car ça peut polluer mon esprit. On le fera au moment voulu. », a-t-il affirmé avant de révéler que « L’envie » de poursuivre au club « est là ».

Sur son rendement, son entraîneur Christophe Galtier expliquait que dans son équipe : « Tout le monde est important. » Pour l’ancien coach de l’ As Saint-Étienne, « Loïc Rémy montre tous les jours à l’entraînement qu’il est disponible pour le groupe. » Toujours selon le coach de Lille OSC, son attaquant « l’a montré aussi en coupes », même s’il lui laisse l’initiative de « maintenir son niveau d’efficacité et de trouver une relation encore plus importante avec les 3 de devant » pour s’imposer dans ses plans.

« Loïc Rémy a une approche amicale différente avec plus d’humour, de finesse avec les jeunes joueurs », reconnait Christophe Galtier qui fait savoir qu’il « les accueille à bras ouverts ».