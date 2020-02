PSG : Neymar et Mbappe disputent le pouvoir à Thomas Tuchel

Les stars du PSG Neymar et Mbappe font la une des médias ces derniers jours. Le premier pour sa fête d’anniversaire et le deuxième pour son embrouille publique avec son entraîneur Thomas Tuchel. Un vrai bras de fer est désormais engagé au Paris Saint-Germain où on sait que de l’entraîneur aux deux joueurs, au moins un quittera le club en juin prochain.

Neymar et Mbappe travaillent à la chute de Thomas Tuchel

L'attaquant brésilien du PSG, Neymar, a organisé une somptueuse fête d'anniversaire à Paris. Pour l’occasion, le brésilien exigeait un code vestimentaire. Tous ses invités étaient vêtus de blanc. Cette fête est diversement commentée, puisque l’équipe du Paris Saint-Germain, son club, doit se concentrer sur les matchs à venir de Ligue des Champions. Et pour un joueur sujet à blessures et qui va même manquer des matchs, cette fête est plus un cas d’inconscience qu’un relâchement pour souffler.

Comme le raconte Julien Laurens de BBC Radio 5 Live, « c’était un dimanche à Paris, dans l'une des boîtes de nuit chics » que Neymar a fêté l'anniversaire de ses 28 ans. Il a pour l’occasion convié entre 300-400 personnes, toute l'équipe du PSG était invitée, beaucoup d'amis brésiliens de Neymar, des acteurs et des surfeurs, même son agent était présent. Mais pas Thomas Tuchel et Léonardo.

De l’autre côté, il y a Kylian Mbappé, l’autre star du Paris Saint-Germain qui s’est ouvertement pris la tête avec son entraîneur. Thomas Tuchel accorde une grande importance à Kylian Mbappé sur qui il compte pour les matchs importants à venir. Comme le PSG infligeait déjà une manita à Montpellier, le coach a fait sortir son champion du Monde français pour lui éviter une blessure qui aurait pu contrarier ses plans, surtout en Ligue des Champions. Mais Mbappé ne l’a pas compris ainsi et a préféré le défier devant son public, sapant au passage son autorité sur l’ensemble du groupe.

A quoi jouent Neymar et Mbappe avec Tuchel ?

Pour ce qui est de la fête de Neymar, Thomas Tuchel affichera par la suite son opinion en disant qu’il n’était pas ravi qu’elle se soit tenue un dimanche alors qu’un match doit être disputé mardi soir. Même si le technicien allemand laisse croire publiquement qu'il était d'accord et qu'il a été consulté, histoire d'éviter d'afficher publiquement ses divergences avec ses joueurs, en off, il n'en penserait pas moins. Et il serait surprenant qu’il n’ait pas donné sa position au brésilien avant cette fête. Il est en revanche fort probable que Ney ait ignoré sa position, signe qu’il le défie lui aussi, même si c’est de façon beaucoup plus subtile que Mbappé.

Tout compte fait, le comportement du duo Neymar et Mbappé vis-à-vis de Thomas Tuchel est tout sauf correct et il serait naïf de penser que les deux joueurs n’ont pas de suite dans leurs idées.