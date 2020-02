OM Mercato : Surprise ! Terrible décision pour Florian Thauvin ?

En fin de contrat avec l’ OM en 2021, Florian Thauvin pense à son avenir. Il aurait même déjà exprimé un premier souhait. Un désir du champion du monde qui ferait forcément plaisir aux dirigeants de l’ Olympique de Marseille ?

OM mercato : Florian Thauvin désireux de prolonger ?

Florian Thauvin est éloigné des stades depuis septembre dernier, date de son opération à la cheville droite. Désormais convalescent, l’ailier droit de l’ OM s’entraîne d’arrache-pied pour retourner à la compétition. Après la natation puis la course sur tapis, l’ancien Magpie en est à la course sur terrain.

Mais Florian Thauvin ne pense pas qu’à retourner à la compétition. Il pense également à son avenir à l’ OM, où son contrat finit en 2021. Un contrat qu’il ne serait pas mécontent de prolonger. Une bonne nouvelle pour les dirigeants marseillais, sachant que l’ex-Bastiais a été le meilleur buteur de l’ Olympique de Marseille lors des deux dernières saisons ?

Quelle réponse du club phocéen à une prolongation de Thauvin ?

L’ OM pourrait lâcher une réponse surprenante à Florian Thauvin. D’après les informations publiées par L’Equipe ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud et son staff ne seraient pas très chauds pour prolonger l’Orléanais. Et pour cause, la situation financière du club olympien ne permettrait pas d’envisager cette option. Un club en crise mais qui devrait en plus verser une grosse prime à André Villas-Boas en cas de qualification en Ligue des Champions.

Une décision sage de la part des dirigeants olympiens ?

Si les responsables de l’ OM décident de ne pas prolonger Florian Thauvin, on peut se demander si c’est une décision sage. Car ce serait courir le risque de le voir s’en aller libre en fin de contrat. Or, l’ Olympique de Marseille devra, tôt ou tard, vendre quelques uns de ses joueurs à forte valeur marchande pour espérer renflouer ses caisses. Et Florian Thauvin reste un joueur à forte valeur marchande. Même si sa longue indisponibilité a un peu diminué son prix.