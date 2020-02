OL : PSG, OM, Jean-Michel Aulas et ses règlements de comptes

On sait le président de l’ OL Jean-Michel Aulas d’ordinaire très offensif envers le PSG. Mais cette fois, le dirigeant de l’ Olympique Lyonnais a carrément encensé le Paris Saint-Germain pour s’attaquer à l’ OM.

OL : surprise ! Jean-Michel Aulas s’enflamme pour le PSG

Le fait est très rare et se doit d'être signalé. Jean-Michel Aulas qui jette des fleurs au PSG ! C’est vraiment surprenant pour qui connaît le président de l’ OL. Un dirigeant qui n’a jamais caché voir dans le Paris Saint-Germain et son bras financier le Qatar, les fossoyeurs de la concurrence en Ligue 1. De quoi provoquer la rancune du dirigeant français quand on sait que l’ OL était en effet le club dominant en Ligue 1 avant l’arrivée des Qataris à Paris.

Mais dans des propos accordés au Dauphiné Libéré, Jean-Michel Aulas a étonnamment choisi de jouer balle à terre avec le club de la capitale. Il s’est même félicité d’un PSG qui « a réglé ses problèmes » et qui a pu « s’en sortir par rapport au fair-play financier… » après avoir « bien travaillé sur le plan économique ».

Jean-Michel Aulas dézingue l’ Olympique de Marseille

En revanche, le boss de l’ OL ne dit pas la même chose de l’ OM. S’il déclare remercier les dirigeants de l’ Olympique de Marseille, c’est pour mieux les attaquer. Des dirigeants marseillais qui, selon Jean-Michel Aulas, « sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG ».

Comment interpréter la sortie du président lyonnais ?

Jean-Michel Aulas a multiplié les attaques contre le PSG par le passé. Des attaques qui n’ont rien donné puisqu’elles n’ont jamais empêché le club parisien de finir champion de Ligue 1. Le patron des Gones aurait alors compris qu’il ne devrait plus perdre son temps à donner des coups d’épée dans l’eau contre le Paris Saint-Germain.

Mais Jean-Michel Aulas déborde d’énergie. Une énergie qu’il aurait désormais décidé d’utiliser contre l’ OM, surprenant 2e de Ligue 1 et véritable adversaire de l’ OL cette saison.

Le fair-play financier est un début. Il ne faudrait pas s’étonner de voir le président rhodanien s’attaquer ensuite à l’arbitrage en cas de victoire de l’ OM au Groupama Stadium en quarts de finale de la coupe de France…match qui aura lieu le mercredi 12 février à 21h05.