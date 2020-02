OGC Nice : Le coup de sang d'Ounas contre l'OL coûte cher !

Expulsé contre l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 dimanche dernier, Adam Ounas a vu son cas être étudié par la commission de discipline jeudi soir. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le joueur de l'OGC Nice...

Adam Ounas avait craqué en fin de première période

Les nerfs d'Adam Ounas lui ont joué des tours dimanche dernier lors de la réception de l'Olympique Lyonnais à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Déjà averti à la 38e minute de jeu, le milieu offensif azuréen avait été explusé une dizaine de minutes plus tard pour avoir donné une claque par derrière à Marcelo après que celui-ci s'en est pris à Alexis Claude-Maurice.

Suspendu automatiquement pour le déplacement à Reims (1-1) en milieu de semaine, le champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie était l'un des sujets jeudi soir de la commission de discipline de la LFP.

Et celle-ci a décidé, au vu de la réaction non maîtrisée d'Ounas, de lui infliger un second match de suspension suite à ce carton rouge reçu. Son entraîneur Patrick Vieira devra donc faire de nouveau sans son créateur lors de la réception du Nîmes Olympique samedi à l'Allianz Riviera.

Pour rappel, le technicien azuréen avait condamné le geste d'Adam Ounas en conférence de presse après la rencontre contre Lyon, tout en affirmant que cet épisode le ferait grandir.

"C'est de la frustration. Cela montre encore qu'il y a plein de domaines dans lequel on doit progresser, notamment dans le contrôle de nos émotions. Adam apprendra de son geste et il reviendra beaucoup plus fort. Ce sont des expériences que mes garçons ont besoin de vivre pour pouvoir franchir un palier. Cela lui servira pour la suite", avait déclaré Vieira après le succès de son équipe.

Aligné contre Reims, le Camerounais Ignatius Ganago pourrait donc de nouveau être aligné sur le côté gauche contre les Crocodiles, à moins que Patrick Vieira ne décide de redonner sa chance au décevant Myziane Maolida.