ASSE - OM (0-2) : Daniel Riolo tire sur Puel et son équipe

Privé de ses supporters, l’ OM a infligé une défaite à l’ ASSE à Geoffroy-Guichard, mercredi soir (2-0). Daniel Riolo estime que l’AS Saint-Étienne a livré un match pauvre tactiquement face à l'Olympique de Marseille.

Riolo frappé par la pauvreté tactique de l' ASSE contre l' OM

Daniel Riolo est sans pitié pour l’ ASSE, battue sur son terrain par l’ OM (0-2), mercredi, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Les Verts n’ont en effet rien proposé et le gardien de but des Phocéens a passé une soirée tranquille. Claude Puel l’a d’ailleurs reconnu à l’issue de la rencontre. Mais il explique la contreperformance de son équipe par la fatigue accumulée au fil des matchs qui s'enchaînent.

« La fatigue a fait son œuvre. On a eu du mal à emballer le match… On a essayé jusqu’au bout. Hélas, on n'avait plus d'essence en fin de rencontre », a expliqué l’entraineur de l’AS Saint-Étienne, tout en avouant que son équipe « regarde désormais en bas du classement ».

Selon le journaliste sportif, l’ ASSE a été transparente contre l’ OM. « Quand tu vois le Saint-Etienne-Marseille de ce mercredi soir, j’aimerais que des diplômes viennent nous dire ce qu’il s’est passé tactiquement sur ce match », a-t-il demandé.

Dans son analyse du match, Riolo estime que l’équipe de Claude Puel n’a pas un fond de jeu collectif. « Si cela ne se résume pas à de l’implication et de la performance individuelle, je ne vois pas autre chose », a-t-il martelé sur RMC Sport.

D’après le consultant pour la radio, « il y a une telle pauvreté grandissante en Ligue 1, que les performances se résument aux individualités ». « C’est 1+1+1+1, ce ne sont pas des équipes de 11 joueurs dans un schéma », a-t-il commenté, dans des propos relayés par Le 10Sport.

L' ASSE de Puel n'a pas d'identité de jeu selon Riolo

Pour revenir au cas particulier de l’AS Saint-Étienne, le chroniqueur sportif admet que Claude Puel « essaye, mais son équipe ne ressemble à rien ». Il faut rappeler que les Stéphanois sont dans le dur. Ils n’ont gagné qu’un seul match sur les 7 derniers disputés en Ligue 1, soit 6 défaites de la 17e à la 23e journée. L’ ASSE est en effet 15e au classement avec 28 points.