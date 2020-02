FC Barcelone : Bartomeu ne veut pas entendre parler de crise

Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu refuse de s’alarmer après l’élimination de son équipe en Coupe du Roi. Le dirigeant catalan s’est efforcé de positiver pour la suite de saison.

La réaction de Bartomeu après la défaite du Barça à Bilbao

Coup d’arrêt pour les deux géants d’Espagne. Après le Real Madrid battu par la Real Sociedad (4-3) quelques heures plus tôt, le FC Barcelone a également chuté en quart de finale de la Coupe du Roi. Hier jeudi, le club catalan s’est incliné (1-0) face à l’Athletic Bilbao dans les dernières minutes de la rencontre. Une défaite difficile à digérer pour les Catalans.

Josep Maria Bartomeu s’est exprimé sur cette énième contre-performance de son club, cette élimination juste avant le dernier carré. Pour le président catalan, son équipe « méritait d’aller au moins en prolongation », tant les Blaugranas ont dominé la rencontre. « Mais ce n’était pas possible », puisque les hommes de Quique Setién ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions (11 tirs, dont 5 cadrés). En revanche, l’Athetic Bilbao est parvenu à trouver le chemin en toute fin de rencontre.

Josep Bartomeu n’est pas inquiet

Cette défaite intervient au mauvais moment pour le FC Barcelone. En effet, le club catalan traverse une situation délicate en interne. Entre les blessures en pagaille et la passe d’armes entre Éric Abidal et Lionel Messi, le Champion d’Espagne doit désormais faire face à des résultats sportifs décevants. Mais Josep Maria Bartomeu ne s’inquiète pas de cette mauvaise passe.

Le patron du FC Barcelone s’est exprimé sur la situation et ne veut pas entendre parler de crise. Puisque le club catalan est toujours en course pour le doublé Liga-Ligue des Champions. « Nous avons le championnat et la Ligue des Champions. En jouant comme ça, bien sûr que les succès viendront », a-t-il indiqué.

Les Catalans devront vite se remettre la tête à l’endroit lors du match face au Betis Séville… où le feu pourrait reprendre de plus belle.