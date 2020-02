LOSC : Après Mourinho, Pep Guardiola vient faire son marché à Lille

Défait par José Mourinho lors de la dernière journée de Premier League, Pep Guardiola compte piocher au LOSC comme le Special One. L’entraîneur de Manchester City a une pépite de Christophe Galtier dans son viseur.

Pep Guardiola sous le charme d’un joueur du LOSC

Pep Guardiola et Manchester City ont sans doute dit adieu au titre en Premier League. Les Citizens ont été battus lors de la dernière journée de championnat par Tottenham (2-0). Distancé de 22 points par Liverpool, le coach des Skybues a déjà les yeux tournés vers la saison prochaine. Le technicien espagnol prépare déjà le mercato et c’est du côté du LOSC qu’il pourrait regarder.

Comme le coach de Tottenham, Pep Guardiola veut recruter au LOSC. Si José Mourinho a pioché dans le staff de Christophe Galtier, l’Espagnol lui est intéressé par un joueur du Lille OSC. D’après les informations du Times, l’entraîneur de Manchester City en pince pour le défenseur lillois Gabriel Magalhaes.

Un gros chèque bientôt sur la table de Lille ?

Selon le Times, des contacts ont déjà été noués entre l’agent du joueur et la direction de Manchester City. Depuis son arrivée sur le banc du club mancunien, Pep Guardiola n’a jamais lésiné sur les moyens pour s’offrir des défenseurs. Les Français Aymeric Laporte, Benjamin Mendy et les Anglais John Stones et Kyle Walker ont été achetés chacun à des montants au-delà des 50 millions d’euros.

Alors que Gabriel Magalhaes vient de rempiler avec le LOSC, il faudra que Manchester City sorte le chéquier pour recruter le défenseur brésilien. Avec son nouveau contrat, Gabriel est lié au club nordiste jusqu’en 2023. A Lille, on s’attendrait au moins à recevoir 40 millions d’euros pour lâcher le joueur de 22 ans recruté à 3 millions en 2017.

Comme Manchester City, d’autres cadors de Premier League ont tenté d’enrôler Gabriel l’été dernier. Arsenal et Everton étaient intéressés par le défenseur du LOSC. Mais Lille a blindé le joueur en lui proposant un nouveau contrat.