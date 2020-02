Mercato PSG : Vinicius ne veut pas venir au Paris St-Germain !

Joueur du Real Madrid, Vinicius, très apprécié de Leonardo (directeur sportif du PSG) était annoncé dans le viseur du club de la capitale française par les médias espagnols. Le jeune brésilien n’est pourtant pas sur le départ chez les Merengues et encore moins pour rejoindre la Ligue 1.

Vinicius n'a pas l'intention de partir du Real pour le PSG

Cette saison, Vinicius jr espérait jouer plus de matchs avec le Real Madrid. Il en est à seulement 14 matchs de championnat espagnol sur les 22 disputés par son club et il n’a inscrit qu’un petit but. Trop peu pour 672 minutes de temps de jeu, son avenir semblait couronné par un gros point d’interrogation. Des rumeurs ont même circulé sur son compte, indiquant qu’il pourrait rejoindre le PSG de Leonardo, le directeur sportif parisien qui aurait aimé l’enrôler lorsqu’il évoluait encore à Flamengo, au Brésil.

Mais les choses sont claires pour le jeune attaquant de 19 ans. Vinicius Jr ne souhaite pas partir du Real Madrid où il ne se sent pas mis de côté par son entraîneur Zinédine Zidane. « Coach Zidane m'a toujours donné la confiance dont j'ai besoin. Je joue de plus en plus, j'ai davantage de minutes (de temps de jeu) et je crois plus en moi », a-t-il affirmé sur son temps de jeu.

À la question sur les rumeurs du dernier mercato hivernal qui annonçaient son possible départ du Real Madrid pour le Paris Saint-Germain, il a répondu jeudi en zone mixte, après le match Real Madrid - Real Sociedad (3-4 en Coupe du Roi) : « PSG ? Non, je veux continuer de jouer à Madrid ».

Cette précision sera-t-elle suffisante pour arrêter les rumeurs de la venue de Vinicius jr au PSG l'été prochain ? Avec ses bonnes prestations de ces derniers jours, Zidane pourrait de nouveau lui accorder du temps de jeu, notamment lors du match de dimanche face à Osasuna comptant pour la 23e journée de Liga.