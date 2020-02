Angers : Affaire Saïd Chabane, quel impact sur l’équipe de Moulin

L’Angers SCO fait tout son possible pour éviter que la mise en examen de Saïd Chabane n’affecte pas l’équipe de Stéphane Moulin. Mais est-ce possible ?

L'Angers SCO affecté par l'affaire Saïd Chabane ?

Saïd Chabane, le président de l’Angers SCO a été placé en garde à vue, mercredi, et finalement placé sous contrôle judiciaire, après avoir été entendu. Il est accusé d’agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel, par une salariée du club de Marne-et-Loire et trois autres femmes. Reparti chez lui, le dirigeant fait toujours l’objet d’une enquête confiée au SRPJ ( Service régional de police judiciaire) d’Angers » selon RMC.

En plus du communiqué officiel publié par le Sporting Club de l’Ouest, Olivier Pickeu avait rassuré sur la situation du club. Après avoir expliqué la situation aux joueurs, le manager général du SCO avait indiqué que Saïd Chabane était « serein ». Un membre du club interrogé par la radio avait assuré « qu’il n’a pas trouvé d'abattement chez les joueurs ».

« Cette affaire ne concerne pas le secteur sportif. Tout le monde est concentré sur le match à venir face à Lille, pour stopper notre série de défaites », avait-il ajouté. Pour ne pas se laisser affecter par la procédure qui vise son président, l’équipe de Stéphane Moulin « s'est réfugiée dans le travail », d’après la source.

Quelle équipe d'Angers face au LOSC, en présence de Saïd Chabane ?

L’Angers SCO reçoit en effet le LOSC, ce vendredi 7 février, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 20h45). Saïd Chabane, le propriétaire du club est d’ailleurs annoncé au Stade Raymond Kopa pour assister à la rencontre.

Selon l'entraineur Stéphane Moulin, il a préparé ce match dans un contexte évidemment particulier. Il avoue que la préparation était « compliquée ». Malgré tout, lui et son groupe ont tout fait pour surmonter cela. « On est focalisé sur le match ». Olivier Pickeu s’est également montré rassurant, en vue du match contre les Dogues. « Le club sera solide comme toujours dans ces moments compliqués », a-t-il soufflé aux journalistes.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, les responsables du club angevin avaient pourtant défendu les journalistes de poser des questions liées à l’affaire Saïd Chabane, sous peine d’être « invités à quitter la salle », pour ceux qui insisteraient.

Rappelons que les Scoïstes sont 13es et restent sur une série de trois défaites en Championnat. Cela, respectivement contre Rennes (4-5), Reims (1-4) et l'AS Monaco (1-0).