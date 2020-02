OM : Trois titulaires de Villas-Boas absents contre Toulouse ?

L’ OM recevra le Toulouse FC samedi (17h30) lors de la 24e journée de Ligue 1. Trois joueurs majeurs de l’ Olympique de Marseille pourraient être absents à ce rendez-vous.

OM : Trois cadres absents à l’entraînement ce vendredi

Les joueurs de l’ OM se sont entraînés ce vendredi en vue de la réception du Toulouse FC samedi. Un entraînement auquel Steve Mandanda n’a pas participé. On sait que le gardien marseillais a ressenti une douleur aux quadriceps contre l’ ASSE, ce mercredi. Mais les informations concernant la santé du capitaine olympien sont rassurantes et il devrait être dans les cages pour la réception des Toulousains.

Dario Benedetto n’était pas présent à l’entraînement non plus. Le buteur de l’ OM, en baisse de rendement depuis plusieurs matches, serait-il toujours gêné par des douleurs au tendon d’Achille ? On en saura plus ce vendredi (13h30) lors de la conférence de presse d’André Villas-Boas.

Enfin, Nemanja Radonjic n’était pas à l’entraînement ce vendredi. L’ailier gauche phocéen, très en forme ces derniers temps, n’a pourtant rien d’anormal qui ait officiellement été signalé. Se serait-il blessé lors du choc à Saint-Etienne la journée précédente ? Ce qui est peu plausible. Car même si Nemanja Radonjic a été remplacé, ce n’était pas pour cause de blessure. André Villas-Boas devrait également apporter des explications sur la cas de l’international serbe.

Dimitri Payet et Jordan Amavi à l’honneur

Ces absences constatées, l’entraînement s’est déroulé dans une ambiance bon enfant. Une haie d’honneur a été réservée à Dimitri Payet (pour son 400e match en L1 face à St Etienne) et à Jordan Amavi (pour sa 100e apparition sous les couleurs phocéennes).

Enfin, après quelques tours de terrain, les joueurs de l’ OM se sont livrés à un petit jeu. L’atmosphère était détendue et les joueurs étaient de bonne humeur.