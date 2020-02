LOSC : Sa méthode et son avenir, Luis Campos se livre !

Devenu un personnage influent et important du football français, Luis Campos réalise un excellent travail depuis son arrivée au LOSC il y a trois ans. Interrogé par un journal portugais, le directeur sportif, convoité par des grands clubs européens, a dévoilé quelques-uns de ses secrets et fait le point sur son avenir.

Luis Campos va-t-il rester au LOSC ?

Homme clé du renouveau lillois avec le président Gérard Lopez et l'entraîneur Christophe Galtier, Luis Campos, le directeur sportif du LOSC, est à l'origine des belles opérations sportives et financières réalisées par le club nordiste ces dernières années.

Très réputé dans le milieu du football pour sa capacité à dénicher des pépites et sa connaissance du marché des transferts, le Portugais de 55 ans - qui s'appuye sur une équipe de six scouts et une base de données dont il est à l'origine - est revenu pour Record sur sa vision du recrutement et sa façon personnelle de travailler.

"Construire une équipe, c’est comme construire un puzzle. Il ne suffit pas que le joueur soit bon, il faut que les pièces s’imbriquent. Le football est un sport collectif et la plus grande erreur, c’est de choisir de bons joueurs, mais qui ne s’intègrent pas dans le jeu pratiqué par l’équipe [...] Si un joueur est intéressant et a le profil pour s’adapter, nous l’observons en vidéo puis sur place. Le contact est un autre facteur important. Selon moi, il est important de rencontrer et de discuter avec un joueur avant de le recruter", explique l'ancien conseiller sportif de l'AS Monaco.

Convoité par Tottenham lorsque son ami José Mourinho a pris place sur le banc des Hotspurs, et plus récemment par Manchester United, un club qui ne se montre pas très inspiré depuis quelques années en termes de recrutement, Luis Campos a enfin abordé la question de son avenir, qu'il voit dans le Nord de la France.

"Je me sens très bien dans le projet Lille. Il y a des contacts et des prises d’informations, mais je réponds à chaque fois que je suis focalisé sur la progression de Lille. Je suis vraiment séduit par le recrutement de joueurs valant entre 0 et 6 millions d'euros et qui coûteront beaucoup plus à l’avenir", conclut le natif d'Esposende.

Voilà une excellente nouvelle pour le futur proche du LOSC...