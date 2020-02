Asse - OM : Morgan Sanson, on a été berné par les instances

Mercredi, l’ OM était sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard pour affronter l’ Asse. Morgan Sanson, évoquant l’interdiction faite aux supporters phocéens d’entrer dans le stade, a expliqué comment l’équipe olympienne s’est fait berner par les instances du foot français.

Morgan Sanson revient sur l'interdiction de stade des fans

Pour les autorités de la ville de Saint-Étienne, les fans de l’ OM se sont bagarrés avec les supporters stéphanois. C’est pourquoi une décision de les escorter jusqu’à la sortie de la ville a été arrêtée pour éviter d’autres incidents. C’est donc sans leurs fans que les Marseillais se sont imposé 0-1 face à l’ Asse.

Seulement, l’ Olympique de Marseille aurait pu renoncer à jouer ce match, d’après les affirmations de Morgan Sanson. Selon le milieu de terrain, le président Jacques-Henri Eyraud avait demandé aux joueurs de ne pas sortir du tunnel sans l’installation des fans dans les tribunes. Les joueurs se conformaient à cette décision lorsque les responsables de la LFP sont venus leur parler.

Ces derniers auraient assuré aux joueurs qu’ils pouvaient entrer sur la pelouse et que dans les secondes à suivre les fans de l’ OM allaient accéder au stade. Sauf que cela n’est jamais arrivé. Les supporters de Marseille n’ont jamais pu accéder au Stade Geoffroy-Guichard.

Morgan Sanson a déclaré en conférence de presse ce vendredi : « On a eu la directive du Président de ne pas entrer sur le terrain parce que les supporters n’étaient pas dans le stade. Nous avons ensuite eu une info de la part des instances, des délégués qui nous ont dit qu’on pouvait entrer et que les supporters allaient entrer quelques secondes après le coup d’envoi… Sauf que ce n’est pas ce qui s’est passé, donc on a un peu l’impression qu’on a été un peu berné. »