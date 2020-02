Bordeaux : Paulo Sousa commente la prolongation de Briand

Deux jours après la déconvenue subie sur la pelouse du Stade Brestois, Paulo Sousa était en conférence de presse pour évoquer le déplacement à Metz de samedi soir. L'occasion pour l'entraîneur des Girondins de Bordeaux d'évoquer l'extension du contrat de Jimmy Briand...

Paulo Sousa énumère les qualités de Briand

Présent en conférence de presse ce vendredi, 48 heures après le match nul concédé par ses Girondins de Bordeaux à Brest alors qu'ils menaient 1 but à 0 et qu'ils étaient en supériorité numérique, Paulo Sousa a été interrogé sur plusieurs sujets, et notamment la toute récente prolongation de contrat de Jimmy Briand, qu'il voit d'ailleurs d'un très bon oeil.

Lié désormais jusqu'en 2022 avec le club au scapulaire, l'attaquant de 34 ans - 98 buts en Ligue 1 dans sa carrière dont 6 cette saison - fait de la résistance et est l'avant-centre numéro un de Bordeaux dans l'esprit de son entraîneur, ce dernier appréciant tout particulièrement la générosité et l'intelligence tactique de son joueur.

"Jimmy est l'un de nos joueurs qui court le plus à chaque match. Il travaille également beaucoup pour les autres. Et il a surtout une très bonne compréhension du jeu, notamment quand l'équipe ne possède pas le ballon. Il sait parfaitement ce qu'il doit faire en situation défensive et il le fait chaque fois. Et avec le ballon, il arrive à créer des espaces pour ses coéquipiers. Il sait qu'il n'est pas le plus rapide et qu'il a des limites, mais son intelligence tactique lui permet de savoir ce dont l'équipe a besoin", a déclaré le technicien portugais en conférence de presse.

Pas menacé pour le moment par la concurrence de Josh Maja, ce que la progression du jeune anglo-nigérian entrevue cet automne aurait pu laisser penser, Jimmy Briand a débuté les cinq derniers matches de championnat des Girondins de Bordeaux.