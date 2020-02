Barça Mercato : Messi à Man City, Guardiola met fin au suspense

En conflit ouvert avec Eric Abidal, Lionel Messi est annoncé vers un éventuel départ du FC Barcelone à Manchester City. Mais Pep Guardiola a rapidement coupé court à la rumeur.

Lionel Messi visé par Manchester City ?

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone à l’issue de la saison ? Une hypothèse qui a pris de l’ampleur ces derniers jours. En effet, les tensions apparaissent désormais au sein du club catalan.

Mardi dernier, Eric Abidal a expliqué que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » sous les ordres d'Ernesto Valverde. Une sortie qui a suscité la colère de Lionel Messi. Le génie argentin a sévèrement répondu à son ancien coéquipier, devenu directeur sportif sur FC Barcelone. Il n’a pas apprécié que lui et ses coéquipiers soient les seuls à porter le chapeau de la mauvaise passe du club. Le capitaine catalan a alors invité le secrétaire technique et les dirigeants à assumer leur responsabilité.

Une prise de parole de Lionel Messi suffisante pour relancer les spéculations sur son avenir. Selon les informations de Gazzetta Dello Sport, Manchester City souhaiterait profiter de la situation pour s’attacher les services du meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Un intérêt qui ne date pas d'aujourd'hui. Le Champion du Premier League rêverait de reformer le duo Messi – Guardiola déjà vainqueur de la Ligue des Champions par le passé. Le club britannique s’activerait pour tenter ce coup XXL. Mais Pep Guardiola a rapidement mis fin à cette rumeur grandissante.

Lionel Messi va rester au FC Barcelone

Interrogé sur un éventuel transfert de la Pulga à Manchester City, le coach catalan a lâché une réponse limpide. « Léo est un joueur de Barcelone. Il y restera. C’est mon souhait », a-t-il tranché en conférence. Pour Pep Guardiola, Lionel Messi ne bougera pas de sa zone de confort de sitôt. À noter que le sextuple Ballon d’Or est lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2021. Les dirigeants barcelonais s’activent en coulisse afin de prolonger son bail.